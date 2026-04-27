"Lewandowski aún no sabe qué rol tendrá en el Barça el próximo curso"

Pasan las semanas y el futuro de Robert Lewandowski continua sin resolverse. El polaco termina contrato el 30 de junio, pero el Barça tiene la posibilidad de extenderlo. La idea inicial era proponer a Robert una nueva vinculación con una rebaja salarial importante y que tuviera un rol secundario, puesto que el objetivo prioritario es fichar un '9' titular. Pero lo cierto es que las fichas siguen sin moverse en el tablero y el polaco se abre a otras propuestas interesantes que tiene en otras Ligas.

Flick y Lewandowski, contentos después de asaltar el Coliseum / Valentí Enrich

Nadie puede discutir el rendimiento todos estos años del exjugador del Bayern. Su dedicación, profesionalidad y sus cifras han sido indiscutibles. Clave para todo lo que se ha ganado. Este verano cumplirá los 38 años y la idea de la secretaría técnica azulgrana es hacer una apuesta muy importante por una punta de lanza, una referencia en ataque.

Sebastian Staszewski, autor del libro 'Lewandowski. El verdadero', habló en el conocido programa sobre fichajes del portal polaco 'Meczyki' acerca de la última hora del atacante, que maneja ofertas de Arabia, de Italia y de la MLS.

El dinero no es la prioridad

"Robert no está presionando por el dinero en este momento. Él sabe que en Arabia Saudita o en la MLS, por ejemplo en el Chicago Fire, podría ganar mucho más. Lo que él espera es una señal clara del Barcelona: ¿qué papel va a tener en el equipo la próxima temporada?", asegura. Y añade algo más: "El problema es que el club, debido a sus limitaciones financieras, todavía no sabe qué movimientos podrá hacer. ¿Podrán traer a un delantero joven para competir con él o para que sea su sucesor? ¿O seguirá Robert siendo la punta de lanza absoluta del proyecto?".

Lewandowski frente al Getafe / VALENTÍ ENRICH

Ahí está una de las dudas. Según el periodista polaco, a Robert nadie se le ha dirigido para explicarle este supuesto nuevo rol más secundario que tendrá. Porque el problema, indica, es que la entidad catalana no tiene todavía la seguridad de que podrá hacer una gran inversión por el '9'.

Acabar su carrera en alto

"Lewandowski quiere terminar su carrera al más alto nivel, y para él, el Barcelona es el lugar ideal, pero necesita saber si el club cuenta con él como la pieza central que ha sido hasta ahora. No se trata solo de los años de contrato, sino del proyecto deportivo", explica Staszewski.

Robert Lewandowski, del FC Barcelona, celebra un gol ante una cámara de LaLiga / AFP7 vía Europa Press

"Las próximas semanas serán decisivas. Habrá reuniones entre su agente, Pini Zahavi, y la directiva de Joan Laporta para definir si se ejecuta esa cláusula de extensión o si se renegocian los términos para que ambas partes estén cómodas con el futuro a corto plazo", añade el autor de la biografía no autorizada del ariete.