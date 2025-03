El plan físico secreto de Lewandowski que le ha hecho parar con el Barça

Robert Lewandowski explicó que no había nada pactado entre el Barça y la selección de Polonia para que jugara menos minutos -fue suplente ante Malta- y reconoció que él mismo se ha ido dosificando en las últimas semanas para llegar a tope a finales de temporada: "No, no, no, ni siquiera he hablado con nadie del Barcelona sobre eso. No existía tal tema en absoluto. No, no hay ninguna lesión, a veces duele algo durante dos o tres días, a veces se va, todo estuvo bien, contra Malta entré sin ningún problema. Me siento mucho mejor que antes de esta concentración de selecciones porque luego hubo algunas dolencias en los últimos tres partidos, por ejemplo el hecho de que no podía patear con la pierna derecha ni una sola vez, incluso durante los calentamientos, y ahora todo ha vuelto a la normalidad, así que es una ventaja que haya recuperado la forma física que tenía hace dos o tres semanas", reveló en declaraciones a 'TVSport'.

El delantero polaco explicó que ha seguido un plan teniendo en cuenta de que iba a ser una temporada muy dura: "Me preparé para el final de la temporada para mantener esa frescura. Sabía que esta temporada sería diferente de lo habitual, porque en enero estaba la Liga de Campeones y luego los playoffs. Sabía que esta temporada realmente comenzaría, se podría decir, en este período tras el parón de selecciones. Ahora estarían los partidos más importantes, así que no voy a mentir, que en algún lugar de mi cabeza estaba pensando en darlo todo durante estos últimos dos, dos meses y medio y mantener esta frescura y dinámica".

Lewandowski indicó que este parón de selecciones le ha ido bien para solventar sus problemas físicos ya que ha seguido trabajando: "Si quieres curarte rápido, tienes que trabajar. No desaparecerá por sí solo. Si no lo haces, el dolor no desaparece hasta en seis semanas y eso es mucho".

El goleador polaco también habló del partido de vuelta de Copa ante el Atlético, dónde se juegan ya uno de los títulos importantes de la temporada: "Siempre es complicado jugar contra ellos, y más en su estadio. Espero que cuando volvamos de la selección nos mantengamos en este nivel o incluso subamos. Sabemos que este es un equipo específico que a veces puede jugar peor, pero puede tener su momento y tenemos que estar preparados para eso".

Lewandowski reconoció que para él será especial jugar una eliminatoria de Champions ante el Dortmund, club que le vio triunfar: "Ya he jugado muchos partidos allí, así que lo afronto de forma un poco diferente. Este será el segundo partido, por lo que querremos imponer nuestro propio ritmo desde el inicio, centrarnos en jugar lo mejor posible en defensa, marcar el máximo de goles posible y pasar a la siguiente fase. Pasé cuatro hermosos años allí, pero esto es deporte y en la cancha todos estos recuerdos probablemente se olvidarán. ¿Favorito? Salgamos a la cancha y demostremos quién es mejor."

Y, para acabar, Lewandowski bromeó sobre el penalti fallado por Lamine Yamal y comentó que él no es nadie para darle lecciones: "Todavía tiene todo por delante, así que seguro que tendrá tiempo, quizá se dé cuenta de algo", sonrió.