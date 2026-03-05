Lewandowski resuelve la incógnita sobre su futuro: "Me doy tres meses para decidir"

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona es una de las grandes incógnitas de cara al próximo mercado estival. Su contrato expira este verano y a sus 37 años, el delantero polaco ha concedido una entrevista exclusiva a Sky Sports donde, lejos de mostrar inquietud, ha dejado claro que los tiempos respecto a su futuro los marcará él bajo sus propias reglas.

"Lo bueno es que no tengo presión. Cuando uno tiene 30 años o menos, este tipo de sentimiento es diferente y uno se pregunta cada día ¿a ver dónde voy a jugar? Pero en este momento, no tengo que saberlo. Tengo paciencia y sé esperar el momento oportuno", asegura Lewy.

Alejado de los rumores, Lewandowski ha puesto una fecha límite para resolver su situación y definir sus próximos pasos en el fútbol profesional. Por ahora, insiste en que todavía no ha llegado el momento de poner el punto y final a su carrera. "Me daré unos tres meses para decidir qué quiero hacer. Yo, solo yo", incide.

En la entrevista en Sky Sports, Lewy deja claro que su prioridad absoluta es Barcelona. El internacional polaco reitera que tanto él como su familia se sienten plenamente identificados con la Ciudad Condal porque "Barcelona tiene todo lo que necesita".

A las puertas de la fase decisiva de la Liga y los octavos de final de la Champions League, Lewandowski advierte que la temporada es como si arrancara de nuevo. Y él no quiere perderse un solo detalle en una plantilla que opta a reeditar el éxito liguero y que quiere dar un paso más en la gran competición europea. "La temporada empieza de nuevo. Tenemos que estar preparados para el momento más importante en esta parte de la temporada".

De momento, con máscara incluida, todo está a punto para que Lewy forme en el once inicial que Hansi Flick presentará este sábado frente al Athletic en La Catedral.

Opciones de futuro

En estos momentos, a la espera de ver si finalmente el Barça presenta una oferta de renovación, la opción que gana enteros para firmar a Lewandowski es Chicago Fire. Además de tener los derechos sobre el jugador polaco, ya se han producido algunas negociaciones y tanto el futbolista como su esposa se han desplazado a Chicago para evaluar las opciones de firmar más allá del próximo 30 de junio.

Pese a las reticencias de enrolarse en el fútbol saudita, no se descarta ofertas multimillonarias de última hora que puedan hacer recapacitar el planteamiento inicial de Robert y su esposa Ana. A día de hoy, nada de cambiar sus hábitos de vida para instalarse en Arabia Saudita.