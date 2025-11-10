Lewandowski, renovar o contemplar la retirada

Robert Lewandowski ha entrado en ese territorio íntimo donde los goleadores de leyenda eligen cómo quieren que se escriba el último capítulo. Termina contrato al final de la 2025-26 —junio de 2026— y hoy, según ha podido saber La Posesión, su brújula apunta primero a Barcelona. Él y su familia se sienten en casa. Tanto, que la idea de mudarse a una liga exótica a cambio de un cheque descomunal, Arabia mediante, no le mueve la aguja. Su prioridad es seguir viviendo aquí. Y, si puede ser, seguir jugando aquí.

La paradoja es que el calendario corre y el Barça todavía no ha tomado una decisión. En los despachos conviven dos fotografías. La primera: un delantero que responde. Ha tenido “cinco ratitos” de titular —gestión dosificada, dicen— y suma siete goles, máximo realizador del equipo por delante de perfiles como Fermín, Ferran Torres o Marco Urgancho. La segunda: una planificación salarial que, si Lewandowski saliera en junio, abriría espacio para incorporar un ‘9’ de futuro. Fútbol y economía, ya saben, con la calculadora siempre a mano.

El polaco, por su parte, se mira al espejo sin nostalgia. No exige el trono ni las llaves del vestuario. Se ve capacitado para aportar un año más en un rol distinto: menos minutos, otra jerarquía, aceptar ser suplente si llega un delantero que deba liderar el proyecto. Lo importante para él es seguir compitiendo al máximo nivel, pelear cada balón en el área, cerrar el círculo con la camiseta que eligió en 2022 para conquistar España después de devorar Alemania.

¿Y si el Barça decide otra cosa?

Ahí asoma el giro que muchos no esperaban: la retirada ya no es un tabú. Si no puede seguir de azulgrana y ninguna propuesta externa le llena —en lo deportivo y en lo familiar—, colgar las botas es un escenario real. No es pose ni campaña; es la conclusión de quien mide el desgaste con honestidad y pone en la balanza legado, cuerpo y ambición.

En el club, mientras tanto, hablan de tiempo. “Quedan muchos meses”, deslizan. La decisión llegará con la temporada en carne viva: números, sensaciones, estado físico, impacto del equipo en los momentos de verdad. Nadie quiere encerrar a Lewandowski en un marco fijo cuando su relación con el gol sigue siendo de presente continuo. Pero tampoco se ignora que, a nivel de estructura, liberar su ficha permitiría abrir ventanas que hoy están entornadas.

Los escenarios están claros a 10 de noviembre:

Continuidad corta (un año) con rol adaptado y mentoría para el ‘9’ que llegue. Fin de etapa en junio y pesca mayor en el mercado de delanteros. Adiós al fútbol si el mapa no ofrece un destino que encaje con su vida.

Lewandowski, en público, ya ha dejado caer que es pronto para decidir. Lo dijo en su última comparecencia: tocará esperar, escuchar al cuerpo, leer la temporada, ver dónde caen sus goles. Puertas adentro, lo que transmite su entorno es coherente: seguir en Barcelona es la ruta preferente, Arabia no le enamora y otra aventura en Europa sólo ganaría peso si el proyecto le permite competir de verdad y a su familia mantener la estabilidad que han encontrado aquí.

En definitiva, el nueve vive en la intersección entre el deseo y la planificación. El Barça mide, el jugador medita. No hay promesas ni ultimátums. Hay fútbol. Y un dilema tan sencillo como gigantesco: un último baile en el Camp Nou… o bajar el telón a lo grande. Hasta entonces, que hablen los goles. Y ahí, por ahora, Robert sigue teniendo la palabra.