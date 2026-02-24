Lewandowski ya sabe lo que tiene que hacer para renovar por el Barça

Son momentos difíciles para Robert Lewandowski. El delantero polaco lleva varios partidos sin rendir a su nivel habitual y sus registros goleadores de esta temporada están muy lejos de campañas anteriores. Una coyuntura complicada cuando va camino de los 38 años y el próximo 30 de junio finaliza su contrato con el FC Barcelona.

Está claro que a Lewy no le faltarán ofertas si finalmente pone punto y final a su etapa como azulgrana tras cuatro temporadas de lo más intensas. Desde la MLS, Chicago Fire intensifica los contactos mientras que en Arabia Saudita aún sueñan que los millones de sus ofertas acaben con todas las reticencias de la familia del internacional polaco. Sin embargo, la primera voluntad del goleador no pasa ni por Estados Unidos ni Arabia.

La última hora sobre el futuro de Robert llega a través de uno de los periodistas polacos con acceso al futbolista. Según Mateusz Borek, el gran deseo de Lewandowski y su familia es conseguir una renovación en el FC Barcelona.

En declaraciones al programa 'Moc Futbolu, del canal Sportowy, Borek señala que "al juego de Robert le falta un poco de alegría. Frente al Levante, jugó 66 minutos, tocó 18 veces el balón y realizó dos disparos. Cuando salió del campo, maldijo en polaco, así que no estaba contento con la decisión de Hansi Flick".

El periodista polaco destaca el delicado momento por el que atraviesa Lewandowski. "Creo que ahora mismo está confuso. Ha recibido una oferta económica muy buena del Chicago Fire y sabe que llegarán cosas desde Arabia, pero él quiere quedarse. Su esposa ha montado varios negocios en Barcelona, tienen casa nueva y sus hijos son felices. A él le agradaría recibir una oferta o al menos tener claro el mensaje de 'game over'".

A pesar del momento presente, Lewandowski está lejos de arrojar la toalla. El delantero no solo ha dicho su última palabra sino que además tiene más o menos claro lo que necesita estos meses para revertir la situación y seducir a Deco y Flick para que le presenten una oferta de renovación. "Robert estaría pensando que si marca 10 goles de aquí a final de temporada, el Barça le podría ofrecer un nuevo contrato", afirma Borek.

Recordemos que hasta la fecha, Lewy ha disputado un total de 31 partidos en lo que va de temporada y, por ahora, solo ha marcado 13 goles. El reto que tiene por delante parece mayúsculo si contemplamos que llegamos justo al momento de la campaña en la que se deciden los títulos en juego.