Lewandowski regresa a la selección polaca

Buenas noticias para Robert Lewandowski. El delantero del FC Barcelona ha regresado a la selección de Polonia después de no acudir en la última ventana internacional por su conflicto con Michal Probierz. Tras el cese del ya exseleccionador, Jan Urban ha incluido al ariete blaugrana en su lista para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 contra Países Bajos (4 de septiembre) y Finlandia (7 de septiembre).

El polaco dejó su selección en los pasados parones por problemas con el antiguo seleccionador, pero con el cambio en los banquillos de su selección ha vuelto a la convocatoria. Jan Orban confesó que habló con el crack azulgrana para conocer de primera mano si Lewandowski mantiene en pie su renuncia a la selección tras ser desposeído del brazalete de capitán o, por el contrario, ha cambiado de opinión tras la destitución del antiguo seleccionador Michal Probierz. "Hablé con Robert Lewandowski por teléfono y le pregunté si quería volver. Dijo que si, así que hemos dado un paso adelante", señaló.

El lío empezó antes del verano, cuando Lewandowski renunció a la selección polaca de cara al amistoso frente a Moldavia y al partido clasificatorio contra Finlandia. El jugador del Barça desveló en su cuenta de Instagram que "teniendo en cuenta las circunstancias y la intensidad de la temporada a nivel de clubes", decidió "junto al entrenador" no participar "en la concentración de junio".

"A veces el cuerpo envía señales de que necesita un respiro", concluyó en su comunicado. Unas palabras y una decisión que no sentaron nada bien en Polonia.

Robert Lewandowski en su último partido con Polonia en la clasifiación para el Mundial 2026. / AGENCIA

Dichas declaraciones se sumaron a un clima de tensión y de críticas en Polonia que llevaron al exseleccionador, Michal Probierz, a retirarle el brazalete de capitán a Robert Lewandowski y entregárselo a Piotr Zielinski. "Dadas las circunstancias y la pérdida de confianza en el seleccionador de la selección polaca he decidido renunciar a jugar con la selección polaca hasta que él deje de ser el entrenador. Espero seguir teniendo la oportunidad de jugar para la mejor afición del mundo", aseguró Lewandowski en una publicación en Instagram.

Clasificación complicada

El grupo de Polonia no es especialmente sencillo. Los polacos se enfrentarán el 4 de septiembre a los Países Bajos y posteriormente a Finlandia. Los dos líderes del grupo, el resto lo conforman Lituania y Malta.