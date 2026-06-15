Lewandowski regresa a Barcelona tras reunirse con el Chicago Fire

Lunes muy intenso en Barcelona. Tras la reunión con los agentes de Jan Virgili que os hemos contado en SPORT, este periódico ha podido captar la imagen de Robert Lewandowski aterrizando en la ciudad procedente de Chicago. El delantero polaco ha estado en Estados Unidos durante los últimos días para mantener contactos con el Chicago Fire, una de las franquicias que más interés ha mostrado en incorporarlo tras finalizar su etapa en el Barça.

Según ha podido saber este diario, Lewandowski todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. Sin embargo, sí aceptó desplazarse hasta Chicago para conocer de primera mano el proyecto que le han presentado, visitar las instalaciones del club y descubrir una ciudad que podría convertirse en su próximo destino. La intención de la entidad estadounidense era convencer al atacante no solo desde el punto de vista económico, sino también mostrándole el entorno, la estructura del club y las posibilidades deportivas que tendría en la MLS.

El principal impulsor de la operación es Gregg Berhalter, entrenador del Chicago Fire, que lleva tiempo manifestando públicamente su admiración por el delantero polaco. Durante los encuentros mantenidos en Estados Unidos, el técnico trasladó a Lewandowski la ambición del proyecto y el papel protagonista que tendría dentro del equipo.

"Le mostramos todo lo que podemos ofrecerle. Chicago es una gran ciudad y creemos que representa una oportunidad muy interesante para continuar su carrera", explicó Berhalter en declaraciones a WP Sportowe Fakty.

El entrenador insistió además en que el club quiere dar un salto competitivo importante en los próximos años. "Nuestra intención es convertirnos en una organización de referencia. Hablamos sobre cómo encajaría en el equipo y sobre la ayuda que podría aportar para pelear por títulos. Tenemos uno de los ataques más productivos de la liga, pero queremos dar un paso más. Con un futbolista de su nivel creemos que podríamos aspirar seriamente al campeonato", señaló.

Gregg Berhalter, entrenador de Chicago Fire / EFE/AFP

Berhalter también destacó el potencial mediático de la operación y el impacto que tendría la llegada del polaco a la MLS. "Tiene todas las condiciones para convertirse en una de las grandes figuras del fútbol en Estados Unidos. Ha construido una trayectoria extraordinaria y creemos que este podría ser el siguiente desafío de una carrera espectacular", añadió.

Sobre la mesa, Chicago Fire mantiene una propuesta económicamente muy importante, con un contrato de entre dos y tres temporadas y unos ingresos cercanos a los 20 millones de dólares por campaña. Sin lugar a dudas, unas cifras muy altas aunque el delantero polaco aún tiene que decidir en base a otros temas como la calidad de vida o la diferencia horaria que también son importantes en la toma de decisión