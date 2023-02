Lewandowski-Rashford: el gran desempate

El delantero del Barça y el del United llegan al duelo igualados a 24 goles esta temporada La media del polaco es de 0,83 dianas por partido por el 0,67 del inglés

El FC Barcelona se juega este jueves su futuro en la Europa League. El conjunto blaugrana visita Old Trafford para dirimir la vuelta del play off ante el Manchester United. Las espadas están en todo lo alto después del 2-2 con el que se resolvió el partido de ida disputado en el Spotify Camp Nou. Y uno de los factores que puede decantar la balanza es el duelo de goleadores que protagonizarán Robert Lewandowski y Marcus Rashford, los máximos artilleros de ambos equipos.

El polaco y el inglés llegan a esta cita habiendo marcado los mismos goles, 24, en lo que llevamos de temporada. Lewandowski es el Pichichi de la Liga con 15 dianas, a las que suma otras cinco en la Champions League, dos más en la Copa del Rey y otras dos en la Supercopa de España. Rashford suma 14 dianas en la Premier League que no le sirven para liderar el trofeo de máximo goleador por el estratosférico registro del delantero del Manchester City, Erling Haaland, destacado con 26 dianas. El delantero del United suma cuatro tantos en la Europa League, cinco en la Carabao Cup y uno más en la FA Cup.

Rashford añade nueve asistencias a esos registros goleadores por seis de Lewandowski, pero el polaco tiene una media goleadora más elevada. Lewy ha logrado esas 24 dianas en 29 partidos, lo que se traduce en una media de 0.83 goles por partido, mientras que Rashford ha necesitado siete partidos más para alcanzar el mismo registro. Esto es, una media de 0.67 tantos por encuentro.

Rashford fue el mayor peligro de United en el Camp Nou | Telefónica

El red devil ganó la partida en este duelo particular en el Spotify Camp Nou, anotando el momentaneo 1-1. Lewandowski no vio puerta y en Manchester tendrá el reto de estrenarse en la única competición que aún no lo ha hecho en lo que llevamos de campaña.

Ganador de las dos últimas Botas de Oro con 41 y 35 goles, respectivamente, el delantero del FC Barcelona se mide a un Rashford que ha explotado en todo su esplendor esta temporada. Lewy tiene difícil saldar con éxito su defensa del galardón que distingue al mejor goleador de la temporada. El polaco es sexto, con 30 puntos, detrás del inalcanzable Haaland (52), de Pellegrino (37.5), de Osimehn (36), de Kane (34) y de Valencia (30). Rashford es decimocuarto con 28 puntos.