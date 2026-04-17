Lewandowski-Rashford: Decisión inmediata y futuro en riesgo en el Barça

Llegó la hora de las decisiones y el Barça se ha puesto a trabajar para definir la continuidad o salida de dos futbolistas clave en ataque: Lewandowski y Marcus Rashford. A finales de enero, la idea inicial pasaba por la continuidad de los dos, pero el escenario ha cambiado de forma radical y ahora nada se puede dar por garantizado. El futuro del polaco está en sus manos y tomará una decisión en unas semanas, mientras que el inglés se aleja salvo que haya una rebaja muy importante en las condiciones económicas finales para pactar su continuidad. Son dos negociaciones clave, no solo para definir el futuro ataque blaugrana sino para la planificación de los fichajes,

El Barça está tratando el caso Lewandowski de la forma más delicada posible. Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico apostaban por su continuidad un año, pero su peso en el equipo ha ido bajando y ahora no hay consenso en su futuro. El club, tal y como prometió Joan Laporta, le ha hecho una oferta de renovación para que siga un año y están pendientes de la decisión del polaco. Si acepta, seguirá en un rol secundario y si se va, el Barça ganará mucho margen para operar en el mercado de verano.

La propuesta realizada por el Barça es menor a nivel económico. Un año, con un salario fijo en el que percibiría el cincuenta por ciento de lo que cobra ahora y unos pluses por objetivos personales. Es una oferta adecuada al rol que tendría en el equipo, pero alejada de las propuestas que puede tener encima de la mesa.

El club blaugrana no piensa subirla, ni mantener pujas de ningún tipo y Lewandowski sabe a lo que atenerse. Está a gusto en Barcelona con su familia y hace unos meses priorizaba seguir, pero ahora tiene dudas. Hay pendiente una conversación con Hansi Flick para conocer su status en el futuro y, a partir de ahí, decidirá. Todos los escenarios están abiertos, aunque el polaco ya tiene claro que no es una prioridad para el Barça y sabe que ficharán a un delantero titular, por lo que jugaría poco.

El caso de Rashford es distinto. Cuando finalizó el mercado de enero, la dirección deportiva se puso a negociar su continuidad. Querían que siguiera por su rendimiento y consideraban que el precio de 30 millones de euros de su opción de compra era, incluso, una ganga. El principal problema a negociar era una rebaja del salario que tiene firmado con el Manchester United hasta el 2028, de unos 18 millones de euros netos anuales. Altísimo.

Rashford siempre se ha mostrado abierto a encontrar fórmulas para rebajar el salario, difiriendo cantidades en más años de contrato y rebajando su ficha. Pero el Barça tiene claro que, por mucha rebaja, el coste total de Rashford sería altísimo para un futbolista que no se ha ganado el puesto de titular.

El Barça solo contemplaría su continuidad si es prolongando la cesión o con un coste mucho menor y por ello está buscando opciones de extremos en el mercado. Fichar a jugadores jóvenes, pero ya con experiencia internacional y de salario mucho más bajo. Si Rashford y Lewandowski no siguieran, el margen de maniobra para invertir puede ser mucho más alto. Se decidirá pronto.