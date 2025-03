Lewandowski, el próximo en renovar

Robert Lewandowski seguirá en el Barça una temporada más y está previsto que se haga oficial tras este próximo parón de selecciones. La renovación del delantero centro azulgrana ya entraba dentro de los planes del FC Barcelona, que el 1 de julio de 2022 firmó al jugador polaco procedente del Bayern de Múnich por 4 temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2026 con una serie de requisitos.

En las negociaciones llevadas a cobo entre el agente del jugador, Robert Lewandowski, Pini Zahavi, y el entonces Director de Futbol del Barça, Mateu Alemany, se contemplaron una serie de condiciones teniendo en cuenta el cartel pero también la edad del jugador. En ese sentido, las dos partes acordaron un salario en el primer año de 20 millones de euros brutos. Una cantidad que iría en aumento año a año, aumentado a los 26 en su segunda temporada, a los 32 en la tercera pero volviendo a bajar a los 26 en su cuarto año. Un último curso que, según la cláusula estipulada en el contrato, el Barça tendría derecho a rescindir si en su tercer año como culé si Lewandowski no disputaba el 55% de los partidos (siendo titular o sumando un mínimo de 45 minutos en cada uno de ellos) condicionando la ficha a su rendimiento.

En el partido de liga frente al Rayo Vallecano, Robert Lewandowski superó el porcentaje de partidos oficiales necesarios para activar automáticamente la cláusula de renovación.

En su primera temporada como azulgrana conquistó el pichichi con 23 goles, pero a sus 36 años, el "9" es titular indiscutible y suma ya 21 tantos en todas las competiciones. Su mejor marca goleadora la consiguió la temporada 2020-21 con 41 goles con el Bayern de Múnich, precisamente de Hansi Flick, que consiguió el sextete.

Lamine, a la espera de la mayoría de edad

El Barça también trabaja con la renovación de Lamine Yamal, que no se ha hecho oficial todavía por cuestiones legales. El canterano del FC Barcelona no puede firmar un nuevo contrato hasta que cumpla la mayoría de edad por lo que Barça y Jorge Mendes, el agente del futbolista, ya negocian para firmar un nuevo contrato a fecha de 13 de julio de 2025.

A sus 17 años, el canterano tiene firmado hasta el año 2026 con una cláusula de rescisión de mil millones de euros. El club azulgrana no tiene ninguna duda sobre la continuidad del catalán. Ambas partes quieren continuar de la mano. Lamine sabe que sin el Barça su explosión no hubiese sido la misma y que no hay mejor club para seguir desarrollando su inmenso talento. Sin embargo, lo que se espera de este nuevo contrato es que refleje el ‘status’ conseguido por la joven perla de la Masía, que debería pasar a ser el jugador mejor pagado con la única excepción de Lewandowski, un caso excepcional por su edad y las circunstancias en las que vino al club tras imprevisto adiós de Leo Messi. Hoy en día, Lamine cobra uno de los salarios más bajos de la plantilla y su contrato no refleja para nada la realidad que vemos en el campo. El Barça deberá emplearse a fondo para liberar masa salarial y crear las condiciones para atar a su joven estrella.

Lamine Yamal celebrando el gol contra el Benfica del partido de vuelta de los octavos de la Champions / Associated Press/LaPresse / LAP

Frenkie, en negociación

El rendimiento de Frenkie de Jong se ha puesto en duda constantemente desde su llegada al FC Barcelona. La expectativa ha sido muy alta, y aunque no siempre ha dado el nivel que la afición esperaba de él nunca ha dejado de ser indispensable para los entrenadores que lo han tenido bajo sus órdenes. Menos aún para Hansi Flick. Tras la lesión del holandés, Hansi Flick ha conseguido una transformación total del centrocampista y se ha convertido en pieza fundamental para avanzar en su renovación. Solo falta llegar a un acuerdo.

Frenkie de Jong en acción ante el Real Madrid / Valentí ENRICH / Sport

La primera propuesta del FC Barcelona, en una situación muy alejada a la actual, fue desestimada por el entorno del jugador. Con la mejor versión del jugador sobre el terreno de juego y el buen entendimiento con el entrenador, vuelven a abrirse las negociaciones en un contexto optimista. El Barça ya le ha presentado una nueva oferta y las dos partes van a intentar llegar a un acuerdo. En el caso de que no renueve, el club blaugrana le pondría en el mercado ya que solo le quedaría un año de contrato, pero Flick quiere evitar este escenario a toda costa.