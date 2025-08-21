Lewandowski, protagonista del entrenamiento del Barça en el día de su cumpleaños

Después de golear por 3 goles a 0 al Mallorca, el Barça sigue preparando el partido de la segunda jornada de la Liga contra el Levante. Los azulgranas se han entrenado bajo las órdenes de Hansi Flick esta mañana, donde ha habido un claro protagonista: Robert Lewandowski.

El delantero polaco cumple 37 años este jueves 21 de agosto y ha podido celebrarlo en una sesión de trabajo en la que no ha podido escaparse del pasillo de collejas al que ha sido sometido por sus compañeros entre risas.

Lewandowski encara ya la fase final de su recuperación de las molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda y ha completado el entrenamiento con sus compañeros. En este sentido, el técnico alemán ha podido contar con todos los jugadores disponibles a dos días del partido. Entre los futbolistas, como ya ha ido sucediendo desde la Gira Asiática, se encuentran los canteranos Dro, Guille, Toni y Jofre Torrents.

Además, también se han ejercitado los azulgranas que aún esperan a ser inscritos como Roony Bardghji, Szczesny, Gerard Martín o Héctor Fort. No obstante, el lateral derecho está pendiente de resolver su futuro, así como Oriol Romeu e Iñaki Peña, quienes saldrán del Barça durante los próximos días.

Buenos recuerdos en el Ciutat de València

El Barcelona no se enfrentaba al Levante desde abril del 2022, el último año en el que el equipo granota jugó en Primera División. En ese partido, los culés se impusieron por 2-3 gracias a un gol de Luuk De Jong al tiempo de añadido.

En este sentido, la entidad blaugrana tiene buenos recuerdos de algunos de sus partidos en el Ciutat de València, puesto que en ese estadio conquistaron dos Ligas. La primera fue en la temporada 2004/05, en un partido correspondiente a la jornada 36. El equipo azulgrana, dirigido por Rijkaard, sumó un empate a uno. Un gol de Eto'o para colocar el empate en el marcador sirvió para que el Barça se coronara como campeón de la competición nacional.

Seis temporadas después, en la 2010/11, el Barça volvió a ganar la Liga en campo rana. Curiosamente, también fue en la jornada 36 y con un marcador idéntico: un empate a uno. Ese día, Keita anotó el gol por el Barça, y aunque el conjunto valenciano empató más tarde, los blaugranas pudieron alzarse con el campeonato de Liga.