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FC BARCELONA

Lewandowski, protagonista en la cena de campeones del Barça

Tanto Joan Laporta, como Rafa Yuste y Ronald Araujo han agradecido al polaco todo lo que ha hecho por el club azulgrana

Así ha sido la cena de celebración de temporada del Barça

Así ha sido la cena de celebración de temporada del Barça

FC Barcelona

Ferran Correas

Ferran Correas

El FC Barcelona ha celebrado esta noche los títulos ganados esta temporada, la Liga y la Supercopa. Directivos actuales, los electos, la plantilla y el cuerpo técnico han cenado en el Casanova Beach Club de Castelldefels antes de poner punto y final a la temporada. El telón se bajará el sábado tras el partido que los de Hansi Flick jugarán en Mestalla contra el Valencia.

Durante la cena, el presidente actual, Rafa Yuste, el electo, Joan Laporta, y el capitán de la plantilla, Ronald Araujo, han lanzado sus discursos, que han tenido como gran protagonista a Robert Lewandowski después de que el polaco anunciase la pasada semana que dejará el club azulgrana cuando finalice esta temporada.

Yuste ha agradecido a la plantilla su esfuerzo y ha destacado la amistad que hay en ella, acordándose de Fermín, lesionado y sin Mundial, de Lewandowski y también de Laporta, que le ha permitido presidir el club durante unos meses.

"Hemos ganado la Liga y la Supercopa. Es un motivo de orgullo muy grande. Como presidente, quiero deciros que sin este grupo no hubiéramos ganado nada. No es algo de hoy, sino que viene de lejos. Sois un grupo increíble y estáis construyendo un equipo que puede convertirse en leyenda. Siempre sabéis levantaros, sobre todo en los momentos difíciles. Hoy quiero tener un recuerdo para los que habéis superado adversidades, para quienes habéis sufrido dolor y habéis tenido lesiones. En este sentido, quiero hacer un reconocimiento a Fermín. También quiero destacar la amistad, que es un valor muy apreciado. Mi mejor amigo me ha dado la opción de ser presidente del Barça, y nunca lo olvidaré. Por último, quiero dirigir unas palabras de agradecimiento a Lewandowski y decirte que siempre estarás con nosotros", ha dicho Rafa Yuste.

Así fue la fiesta de los campeones del Barça en Castelldefels

Así fue la fiesta de los campeones del Barça en Castelldefels / FCB

Laporta también se ha acordado del delantero polaco en su discurso ante los presentes: "Felicitaciones y gracias a todos. Ha sido una temporada fantástica. Estáis construyendo un equipo de leyenda, con una temporada pasada que fue histórica, al igual que la actual. Quiero agradecer el esfuerzo a Hansi, al cuerpo técnico, a los jugadores y a los miembros de la junta, entre muchos otros. Tenemos un grupo con un nivel humano extraordinario, con talento y un gran carácter. Vuestro espíritu es la clave del éxito. Por último, quiero dedicar unas palabras a Lewandowski: dejaste un gran club para venir aquí. Para nosotros fue un momento extraordinario. Siempre formarás parte del escudo. Barcelona es vuestra casa y queremos verte pronto por aquí".

Y más palabras de reconocimiento para Lewandowski por parte de Araujo. "Quiero tener unas palabras de agradecimiento a Lewandowski. Viniste en un momento muy difícil y estamos muy agradecidos. A partir de tu llegada, con tu esfuerzo, disciplina y actitud, crecimos mucho como equipo", ha recordado el uruguayo.

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Tras los discursos, Lewandowski ha recibido diferentes regalos por parte del club.

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