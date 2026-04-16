Lewandowski se pronuncia sobre la oferta del Barça: "El club ya sabe lo que pienso"

El futuro de Robert Lewandowski es una de las grandes incógnitas de este final de temporada para los azulgranas. El polaco termina contrato este verano y sigue sin haber certeza sobre lo que pasará con su futuro. El Barça valora renovarlo por una temporada más, pero con unas condiciones acordes a la capacidad económica del club.

En los últimos días ha habido muchos rumores sobre su futuro, pero Fabrizio Romano informó de que la primera oferta de renovación azulgrana no ha gustado al delantero polaco: "El agente de Lewandowski está planeando unos viajes muy pronto para darle las mejores opciones al polaco. Lo que ha hecho el Barça es presentar a Pini Zahavi una nueva oferta de renovación por un año con una reducción de sueldo significativa. Ahora mismo entiendo que Lewandowski no está contento con la primera propuesta recibida. El Barça sigue hablando con el agente; veremos qué pasa".

La versión del polaco no tardó en llegar. Lewandowski habló sobre su futuro en el programa FanZone de Esport3 y, aunque no quiso entrar en ofertas, dejó claro que el club sabe lo que quiere: "Tenemos tiempo, el club sabe todo lo que yo pienso. Necesito un tiempo para pensar; está claro por los dos lados. Lo más importante es saber qué queremos hacer esta temporada. No quiero hablar sobre ofertas y futuro. La Liga es lo importante. Luego ya podemos hablar".

Según el periodista italiano, el jugador no tiene decidido qué hará con su futuro, pero sí que hay otros equipos que intentarían pescar al polaco en caso de no renovar con el Barça: "Tiene opciones en la MLS muy fuertes y concretas. Más llamadas de Arabia Saudí, donde ya intentaron ficharlo hace dos años, y clubes italianos como la Juventus y el Milan. Será una decisión de jugador, pero con el Barcelona depende de los detalles de este nuevo contrato. No está garantizada su continuidad". Lewandowski termina contrato; por tanto, es libre de negociar libremente con cualquier otro club sin la necesidad de la autorización del Barça.

"Ahora tenemos unos días y solo tenemos la Liga en la cabeza"

La eliminación de la Champions a manos del Atlético de Madrid fue un golpe duro para la plantilla y también para Lewandowski. El polaco podría haber jugado ya su último encuentro de la máxima competición europea con el Barça: "Siempre me duele quedar fuera de la Champions. Queríamos ganar hasta el final y jugar las semifinales, pero es futbol. Tenemos que concentrarnos en la Liga. Queremos ganarla. Ahora tenemos unos días y solo tenemos la Liga en la cabeza".

Eso sí, la Champions ya está perdida, pero la plantilla azulgrana tiene claro que se tiene que asegurar la Liga cuanto antes mejor: "Es futbol, creo que tenemos un potencial muy grande. Tenemos ganas de ganar y jugar a futbol. El futbol no siempre es justo; podemos ganar la Liga esta temporada y tenemos partidos importantes. No podemos pensar sobre lo que pasó; es más importante el futuro. Hay cosas bonitas y cosas que duelen más", sentenció en FanZone.