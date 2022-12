Lewandowski se pronuncia sobre el escándalo de las primas en Polonia

En el país centroeuropeo se ha desatado un huracán los últimos días al filtrarse el dinero que el primer ministro polaco prometió a la plantilla por acceder a octavos A nivel deportivo, Lewy cree que "conseguimos lo más importante, que era clasificarnos, pero creo que teníamos potencial ofensivo para plantear algo más y no jugar tan atrás"

Polonia tiene una inflación anual que gira entorno al 18%. El país centroeuropeo es uno de los más castigados por la Guerra de Ucrania y los productos se están encareciendo sin control. En medio de todo este caos económico, estos últimos días ha surgido una polémica acerca de una supuesta promesa del primer ministro del país a la selección de fútbol de una prima millonaria por pasar de la fase de grupos en la Copa del Mundo de Qatar.

Un caso que ha estallado tras hacerlo público la oposición al gobierno de Mateusz Morawiecki. Y ha sido el capitán y estrella del FC Barcelona Robert Lewandowski quien ha aparecido públicamente para dar explicaciones y también para valorar la actuación a nivel deportivo del combinado dirigido por Michniewicz.

"Esta reunión en realidad duró unos minutos antes de que saliéramos del hotel hacia el aeropuerto. Fue una conversación informal. Allí, el Primer Ministro hizo una declaración, pero para ser honesto, los futbolistas no lo tomamos muy en serio", asegura Lewy en una entrevista para el portal 'Onet.pl'. "No esperábamos nada, nunca exigimos nada y tampoco buscamos dinero público. No íbamos al Mundial por dinero, quiero dejarlo claro. Tratamos el fútbol y la selección nacional como un orgullo", añade.

"He oído mucha información falsa sobre esto. Así que quiero dejar claro que no hubo disputa en la selección entre nosotros, la plantilla, y el staff técnico. Además, repito que siempr se trataba de dinero virtual y no lo tomábamos demasiado en serio", asegura el jugador del Barça, que pasará unos días de vacaciones antes de reincorporarse al grupo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

RECADO SOBRE EL JUEGO DESARROLLADO

Centrándonos más en el aspecto deportivo, Lewandowski valora que "conseguimos nuestro objetivo, que era pasar de fase de grupos. Y eso es lo más importante. Por supuesto, ahora podemos hablar del estilo en el que lo hicimos. Creo que nuestro equipo tiene potencial ofensivo y puede usarlo. Siempre lo dije, también al entrenador".

Sobre si había pedido directamente al seleccionador un cambio de planteamiento (que sí se vio reflejado en el partido de octavos ante Francia), Lewy dice que "no hubo ambigüedades entre el entrenador y yo. El contacto con el entrenador fue muy bueno y no hubo moción de censura a Michniewicz". "Se juzga más nuestra actuación por el partido contra Argentina y me parece que si hubiéramos jugado en este partido como lo hicimos contra Francia, la valoración sería completamente diferente, porque en el partido contra Francia luchamos. Simplemente éramos más débiles, pero luchamos hasta el final y lo intentamos".