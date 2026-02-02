Lewandowski pone fecha a la decisión final sobre su futuro

El destino de Robert Lewandowski sigue generando debate en las oficinas del Camp Nou. El conjunto azulgrana no ha cerrado la puerta a una posible ampliación de contrato, pero tampoco hay una oferta formal de renovación sobre la mesa ya que desde el club, como os contamos en SPORT, son conscientes de que si la situación financiera se regula y el Barça regresa al 1-1, se podrá ir al mercado a por el próximo '9' del futuro. De momento, no creen que sea el momento de tomar una decisión.

Más allá de la hoja de ruta de la dirección deportiva liderada por Deco, Lewandowski no tiene prisa para posicionarse y compartir con el Barça su deseo a partir de la próxima temporada, ya sea seguir o probar una nueva aventura. De hecho, según apunta el periodista Tomasz Włodarczyk, muy cercano al entorno del futbolista, el delantero polaco no tomará una decisión sobre su futuro antes del mes de abril, después de las elecciones del Barça.

LAS ALTERNATIVAS AL BARÇA

En diciembre pasado hubo una reunión entre el entorno de Lewandowski y responsables del Chicago Fire, de la Major League Soccer (MLS), en la que el club estadounidense presentó un proyecto detallado para intentar convencer al goleador de 37 años de un posible fichaje cuando finalice su contrato en la Ciudad Condal.

Además de la MLS, hay consultas constantes desde Arabia Saudita. Como ya os contamos en SPORT, el interés de clubes de la Saudi Pro League, incluidos rivales financieros de gran capacidad, han monitorizado la situación del delantero en las últimas ventanas de mercado. Pese a ello, hasta ahora Lewandowski habría rechazado varias propuestas —incluso algunas con salarios muy altos— prefiriendo por el momento centrarse en su temporada con el Barça y dejando abierta la puerta a negociar más adelante.

Como decíamos, el 15 de marzo se celebran las elecciones presidenciales del Barça, un momento clave a nivel institucional que podría influir en las conversaciones futuras sobre la continuidad de Lewandowski. El nuevo proyecto deportivo que se trace tras los comicios, gane quien gane (aunque Laporta y su equipo tienen todos los números para seguir), será determinante para que el delantero decida si continúa o emprende un nuevo rumbo, ya sea en Estados Unidos, Arabia Saudita u otro mercado.

PISTAS DE SU MUJER

Su situación personal también puede influenciar en el futuro del delantero, ya que la familia tendrá un gran peso en su decisión de seguir en Barcelona o probar una nueva aventura. Su esposa, Anna Lewandowska, sugirió recientemente en una entrevista a 'One' de Polonia que esta podría ser su última temporada en el Barcelona, consciente de que el contrato y la etapa en el club están cerca de su cierre.

"Veremos como va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí, así que lo exprimimos como un limón. Lo disfrutamos cada momento, cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto", señaló.

Lewandowska no quiso ir más allá con especulaciones y se limitó a comentar que desean vivir este momento con la máxima satisfacción: "Qué viene? No sabemos, pero ese es el camino de un gran atleta y especialmente de un gran deportista y estamos preparados para ello".