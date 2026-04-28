Lewandowski, entre platos saludables y un mensaje claro: "Visca el Barça"

La última aparición pública de Robert Lewandowski y su mujer, Anna, ha girado en torno a una frase breve pero significativa.

Durante una comida en un restaurante de Barcelona, Anna grabó varias historias de Instagram mostrando el menú saludable que habían elegido y comentando lo bonita que es la ciudad y lo felices que están viviendo en ella. Una vez ya fuera del restaurante, al enfocar a Robert, el delantero no dudó en lanzar un espontáneo y contundente "Visca el Barça", un mensaje que ha resonado entre los aficionados en un momento clave de la temporada.

Una pareja que mantiene su estilo de vida saludable

En una de las publicaciones, Anna mostraba el plato que habían pedido y añadía: "Sabes que siempre como sano, especialmente cuando estoy haciendo ejercicio. Cuando voy a un restaurante también tomo las decisiones más saludables."

La frase encaja con la imagen pública de ambos: una pareja disciplinada, centrada en el bienestar físico y en un estilo de vida equilibrado que han sabido mantener desde su llegada a Barcelona.

Instagram @annalewandowska

Barcelona, buen momento deportivo y felicidad personal

El contexto no podría ser más propicio. El FC Barcelona está a punto de ganar la Liga, y el ambiente alrededor del equipo es de optimismo. El "Visca el Barça" de Lewandowski no solo refleja su conexión con el club, sino también la comodidad y la felicidad que él y Anna han encontrado en la ciudad.

La combinación de éxito deportivo, estabilidad personal y una vida saludable convierte a los Lewandowski en una de las parejas más integradas y visibles del entorno azulgrana.