Lewandowski no se plantea cambiar el Barça por Arabia Saudí

Así lo confirmó su esposa: "No es el momento de pensar en eso" El Al-Halil quiere incorporar al polaco en verano del 2024

Arabia Saudí ha dinamitado el mercado futbolistico. El Al-Nassr abrió el camino la pasada temporada haciéndose con los servicios de Cristiano Ronaldo. Este verano la llegada de 'cracks' a la liga saudí se ha convertido en peregrinación. Sin ir más lejos y solo por poner un ejemplo, el dinero del Al-Ittihad ha dejado a Carlo Ancelotti huérfano de su referencia ofensiva en el Real Madrid, Karim Benzema.

En los últimos días se ha especulado con el interés del Al-Hilal en Robert Lewandowski. El equipo de Riad se ha reforzado en este mercado de verano con Malcom, Ruben Neves, Sergej Milinko-Savic y Kalidou Koulibaly. Y puso encima de la mesa 400 millones anuales para incorporar a Leo Messi, que rechazó la propuesta para enrolarse en las filas del Inter Miami de la MSL. El Al-Hilal ha puesto ahora su punto de mira en 'Lewy', una opción que tiene previsto plantear de aquí un año, en el mercado veraniego del 2024.

El delantero polaco no es ajeno a los movimientos millonarios que se están produciendo en la liga saudí, pero antes de incorporarse a la pretemporada, mientras apuraba sus vacaciones, ya descartó esta posibilidad. Ahora ha sido su esposa, Anna Lewandowska, la que ha asegurado que la mente del '9' está centrada única y exclusivamente en el Barça.

Con tres años de contrato con el club blaugrana por delante, el polaco aún no piensa en dejar el fútbol europeo y así lo ha confirmado su esposa en una entrevista con Monika Sobien-Gorka, autora del libro 'Imperium Lewandowska', libro que enfoca los prósperos negocios arrancados por Anna y los proyectos que tiene por delante.

"Antes estaba de moda ir a Estados Unidos, luego a China y ahora es Arabia, pero aún no es el momento de pensar en eso. No sé qué pasará, pero no me imagino vivir fuera de Barcelona", aseguró la mujer de Lewandowski, que reiteró que su marido está "enfocado sólo en el Barça".

Anna Lewandowska nunca ha escondido su ilusión por vivir en España. De hecho, el matrimonio se compró una casa en Mallorca antes incluso de plantearse venir a la Liga. Pero negó tener ninguna influencia en la decisión del delantero de cambiar el Bayern por el Barça: "No pasa que la esposa dice algo y el futbolista cambia en su carrera. Cuando llegó la propuesta del Barça analizamos los pros y las contras. Fue una decisión que abordamos con responsabilidad".