Lewandowski planta cara a sus posibles sustitutos

La continuidad de Lewandowski y la necesidad de fichar un '9' son dos carpetas que alimentan la incertidumbre en el entorno blaugrana. Si bien lo primero se resolverá pronto, la búsqueda de un nuevo delantero centro será uno de los temas que más cola traerá este verano en los despachos de Deco.

Julián Álvarez es el gran deseado, pero el Atlético se muestra resiliente en su postura de retenerlo. El Barça es consciente de que debe manejar varias opciones por si el 'plan A' fallara; por eso, existe una lista selecta de nombres, dejando fuera a los Haaland o Kane que hoy resultan inalcanzables, en la que el club podría poner el ojo.

Robert Lewandowski

Lewandowski acaba contrato este junio, pero de momento no ha comunicado su decisión sobre su futuro; algo que debería suceder más pronto que tarde ahora que la temporada llega a su fin. En todo caso, la probabilidad de que se marche es alta y esto aceleraría la búsqueda de su heredero, quien tendrá un espejo difícil de igualar: los registros del polaco (118 goles en 189 partidos) son de otra galaxia.

Lewandowski celebra su gol ante el Osasuna / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La apuesta por la continuidad de Robert depende de varios factores, siendo el más evidente la edad (cumplirá 38 en agosto). Este año ya ha sufrido un declive de protagonismo y cifras (18 goles y 4 asistencias en 42 partidos, 24 de ellos como titular) con un promedio de 0'43 por partido y un gol cada 122 minutos). Ya no es el titular indiscutible de las últimas tres temporadas y, pese a seguir siendo el rematador más fiable de la plantilla, su elevado contrato, el bajón de ritmo y la necesidad de acelerar el relevo generacional podrían empujar a que su gloriosa aventura en Barcelona llegue a su fin este verano.

Julián Álvarez

Julián Álvarez es el gran deseo y el nombre que más suena en el entorno Barça. Por edad (26 años), calidad y encaje táctico, es la opción que más gusta a la directiva. El gran problema es la viabilidad de la operación y las propias intenciones del jugador: tiene contrato hasta 2030 y es la gran referencia ofensiva del Atlético, que pagó 75 millones por él hace dos años.

Julián Alvarez durante las semifinales de Champions ante el Arsenal / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Barça mantendrá las esperanzas vivas hasta el final; y será la última opción que descarte, ya que su perfil encaja a la perfección en el sistema de Flick. Es un delantero contrastado en la élite, conocedor de LaLiga, con experiencia en grandes escenarios y rendimiento inmediato. Esta temporada suma 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos (0'41 por partido y un gol cada 177 minutos) y su valor de mercado asciende a los 90 millones, aunque el Atlético, a buen seguro, pediría más.

João Pedro

João Pedro es uno de los últimos nombres en aparecer en el radar blaugrana. El delantero de 24 años fue uno de los flamantes fichajes del Chelsea y en su primera temporada está cumpliendo con nota, siendo el máximo goleador "blue" con 20 goles y 9 asistencias en 47 partidos (0'42 por partido y un gol cada 171 minutos). Pagaron 63 millones al Brighton y tiene contrato hasta 2033, una duración característica de la nueva política de renovaciones en Stamford Bridge.

Joao Pedro en un partido ante el Nottingham / ANDY RAIN / EFE

Al igual que Julián, el brasileño no es un '9' estático; es un futbolista con mucha movilidad, capaz de caer a bandas, asociarse en el juego interior y, sobre todo, iniciar la presión tras pérdida. El final de temporada del Chelsea, ahora mismo fuera de puestos europeos, podría ser clave para que la operación gane enteros. Por perfil, es lo más similar al argentino y, aunque los londinenses pedirían una cifra entre los 80 y 100 millones, es uno de los grandes nombres a tener en cuenta.

Vedat Muriqi

El 'Pirata' es una de las opciones más distintas de las mencionadas. Se trataría de una alternativa 'low cost' si finalmente no se pueden concretar operaciones de la magnitud de la de Julián. La temporada del kosovar es de sobresaliente: ha anotado 21 goles y repartido una asistencia en 33 partidos (0'63 por partido y un gol cada 132 minutos) con el Mallorca, un equipo que lucha por la permanencia.

Muirqi durant el partido ante el Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A sus 32 años, el perfil de Muriqi encaja con la idea de un '9' con altura, presencia en el área y mucha veteranía en la élite. En este caso, el desenlace de la temporada de su equipo también podría abaratar costes y facilitar la viabilidad, especialmente si el club bermellón acabara descendiendo a Segunda. No sería una opción a largo plazo, pero sí un parche de garantías si este verano aún no se puede afrontar el fichaje de grandes estrellas. No hay que olvidar que se trata del segundo máximo goleador del campeonato, solo por detrás de Mbappé.

Omar Marmoush

El nombre de Marmoush es otro de los que la directiva ya ha tanteado como alternativa a Julián. Se trata de un delantero que, por edad (27 años) y nivel demostrado en la élite, podría ser una gran opción. Su perfil encaja perfectamente con lo que busca el Barça: movilidad, técnica, fútbol asociativo y gol. No es un '9' estático y puede jugar, si fuera necesario, en cualquiera de las posiciones de ataque.

Marmoush se dispone a chutar vigilado por Keane / ADAM VAUGHAN / EFE

LFue uno de los grandes fichajes estrellas de invierno pero pese a su polivalencia, el rol de Haaland y las llegadas de otras piezas de ataque como Semenyo Cherki han limitado su protagonismo. Esta temporada ha disputado 32 partidos (14 como titular), anotando 6 goles y repartiendo 3 asistencias (0'19 goles por partido y un gol cada 204 minutos), cifras que, si bien han tenido tramos de menor protagonismo, no ocultan su potencial. Si la situación invita a un cambio de aires, el egipcio podría elegir un proyecto donde goce de más galones y minutos; para el Barça, sería la gran alternativa a Julián, aunque su traspaso tampoco saldría barato.

Dusan Vlahovic

Hace no tanto, Vlahovic era uno de los grandes delanteros del panorama europeo y medio continente suspiraba por los servicios del gigante serbio. Sin embargo, en la Juventus no ha llegado a las cifras deseadas tras la fuerte inversión que se hizo por él (75 millones). El calvario de las lesiones ha vuelto más delicada su situación en Turín y, además, acaba contrato este verano.

Vlahovic después de empatar ante el Hellas Verona / ALESSANDRO DI MARCO / EFE

El hecho de que pueda llegar libre es uno de los grandes atractivos de un delantero que, pese a su bache de rendimiento, sigue siendo un portento físico y un rematador de primer nivel. Pese a que fue ofrecido al Barça, desde el club rechazaron la propuesta: la prioridad es un delantero menos estático y con mayor movilidad, un perfil que encaje mejor en el proyecto que se está configurando. Esta temporada ha anotado 7 goles en 20 partidos (0'35 por partido y un gol cada 133 minutos).

Kroupi Jr.

La irrupción del francés es una de las más destacadas en esta segunda mitad de temporada en la Premier. El delantero de 19 años ya despuntó en el Lorient y el Bournemouth se hizo con sus servicios, club donde está explotando todo su potencial. Sería una apuesta de futuro, una joven promesa que se va asentando como titular en las islas. El Barça tiene ante sí la oportunidad de adelantarse en la contratación de un jugador que apunta a multiplicar su valor —que ya asciende a los 40 millones— en los próximos años. Esta temporada suma 12 goles en 32 partidos (0'37 por partido y un gol cada 134 minutos), convirtiéndose en el primer adolescente en marcar 10 o más goles en su temporada de debut en la Premier en lo que va de siglo.

Kroupi Jr. marca de penalti ante el Crystal Palace / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Pese a no ser una opción prioritaria, el club lo tiene monitorizado y su versatilidad es lo que más llama la atención. No es un '9' clásico, pero puede actuar como referencia ofensiva, potenciando sus virtudes acompañado de otro punta y con libertad para caer en zonas intermedias. Aunque ahora mismo el Barça le observa desde la distancia, será sin duda uno de los nombres que darán que hablar en Europa.