Lewandowski, la pesadilla del Alavés

Robert Lewandowski ha dejado un amplio reguero de víctimas a lo largo de su extensa carrera. Con 706 goles en su haber, 109 de ellos con la elástica azulgrana, la lista está repleta de clubes europeos, entre los que destaca uno de sus exequipos, el Borussia Dortmund, al que le ha endosado 29 dianas. Sin embargo, también hay clubes españoles, como el Deportivo Alavés, al que se mide este sábado en el Spotify Camp Nou.

'Lewy' apenas ha podido jugar cuatro encuentros contra los vitorianos. Aun así, es el tercer club de LaLiga al que más tantos les ha marcado, siete. Solo por delante de los vitorianos se encuentran el Valencia, con nueve, y el Celta, con ocho. No obstante, se ha medido seis veces ante los ches y siete frente a los gallegos.

El futbolista de 37 años se estrenó con un doblete en su primer compromiso contra los babazorros, el 12 de noviembre de 2023. El Barça, que iba perdiendo 0-1, remontó gracias a los tantos del polaco, uno de cabeza y el otro de penalti. En la segunda vuelta del curso 2023/24, Lewandowski acumulaba cinco jornadas sin ver portería antes de visitar Mendizorroza. Sin embargo, el delantero disipó pronto las dudas en torno a él, pues en el minuto 22 abrió el marcador con un picadita sobre Sivera.

Gol 50 en LaLiga y un hat-trick

Por su parte, la temporada pasada, concretamente el 6 de octubre de 2024, el killer polaco cuajó contra el Alavés una de sus mejores actuaciones con la camiseta azulgrana, cuando realizó un hat-trick en apenas 32 minutos para sentenciar al encuentro en la primera mitad. El primero de ellos, además, le sirvió para anotar su tanto 50 con el FC Barcelona en LaLiga.

Su último compromiso contra los vitorianos tuvo lugar el pasado 2 de febrero, cuando los catalanes sufrieron para llevarse el triunfo por 1-0 con gol de 'Lewy' en el 61'. Gracias a esa diana, los azulgranas no se descolgaron de la pelea por el título que, a la postre, terminarían ganando. En esos momentos, el Barça estaba tercero, a cuatro puntos del Real Madrid y a tres del Atlético. Lewandowski está llamado a descansar este sábado tras ser titular en los últimos tres compromisos con el FC Barcelona, pero su predilección contra el Deportivo Alavés puede llevar a Flick a tomar otra decisión.