Lewandowski pactó no jugar 90 minutos con Polonia

La polémica entre la selección polaca y Robert Lewandowski ha llegado a su punto y final con el aterrizaje de Jan Urban como seleccionador. Lewandowski tenía mala relación con el anterior técnico, Michal Probierz, quien le había retirado la capitanía, pero el cambio de entrenador ha dado paso a un nuevo escenario.

Lewandowski fue titular en los dos partidos de Polonia ante los Países Bajos y Finlandia correspondientes a la fase de clasificación del Mundial del 2026. Marcó un gol y pactó con el nuevo entrenador no jugar los partidos enteros después de salir de una lesión muscular de la pretemporada.

Jan Urban fue entrevistado en el programa "Qué t'hi jugues!", de la Cadena SER. Urban dejó claro que la polémica anterior “es un tema que está cerrado, tuvieron sus más y sus menos, pero no quiero entrar en quién tenía razón. A veces ocurre en el fútbol, después de este tiempo la vuelta de Robert significó mucha ayuda. Polonia no se puede permitir el lujo de no convocar a Robert Lewandowski y él quiere jugar, por esto lo he convocado, podemos disfrutar de un jugador de su calidad”.

Urban y Lewandowski pactaron no cargar en exceso las piernas del futbolista ante los Países Bajos y Finlandia. “Lewandowski viene de una lesión desde la pretemporada, hemos hablado de ello, sabíamos que era muy difícil que jugase los 90 minutos en los dos partidos después de un parón importante. Quedamos con la opción de que no jugara el partido completo y salió todo perfecto. Con Finlandia era más fácil, hicimos el cambio y devuelvo a Lewandowski al Barça sin ninguna lesión”.

Reservado en los últimos tramos

Polonia obtuvo dos buenos resultados con un empate frente a los neerlandeses (0-0) y con un triunfo frente a los finlandeses (3-0). Lewandowski disputó 64 minutos en Rotterdam, mientras que llegó hasta los 68 frente a Finlandia. Por tanto, Lewandowski sigue con su reincorporación poco a poco a la dinámica habitual. Parece difícil que sea titular ante el Valencia, aunque amplíe su número de minutos pensando en el duelo del jueves de la Champions en Newcastle.

Urban considera "normal" que se regulen los minutos de un futbolista de 37 años y que el propio futbolista "debe saber por sus características en que momento no puede dar al equipo lo que necesita". Por ello, el ex jugador de Osasuna entiende que "una buena sintonía con el entrenador ayuda para sacar lo mejor del jugador con la edad que tiene” ya que “muchas cosas físicas van a bajar”.

Jan Urban es el actual seleccionador de Polonia / AP

En este sentido, el Barça cuenta con la ventaja de la mano izquierda que tiene Hansi Flick con sus jugadores y que igualmente aplica con Lewandowski.

El seleccionador se encontró con un Lewandowski "fuerte, es muy profesional, puedo poner también el ejemplo de Podolski, quien sigue jugando a los 40 años y que también lo entrené con una profesionalidad increíble, ama el fútbol y quiere jugar al mejor nivel. Jugadores como Podolski o Lewandowski saben que muchas cosas dependen de cómo lleven sus vidas".

En el momento de poner en valor a Lewandowski en el mundo del fútbol recordó que "Hugo Sánchez no hacía ni un regate, pero era un rematador increíble" y que, en cuanto a Lewandowski, "es un ejecutor increíble, con sangre fría, sabe dónde debe estar en el área, cuando anticipar o avanzarse, es algo innato que solo tienen los mejores del mundo”.

Szczesny renunció

Urban también confirmó que Szczesny no volverá a la selección polaca: "Es un tema apartado porque él ha dicho claramente que no vuelve a la selección, es distinto de Robert. Lo dejaré que se cuide y disfruten todos de él”.

Szczesny está centrado solo en el Barça / Valentí Enrich

El ex osasunista entiende la decisión de Tek de volver al fútbol tras un amago de retirada ya que “si te llama el Barça, no puedes decir que no, fue una decisión normal, no me sorprendió para nada porque te llama el Barça”.