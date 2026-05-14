Lewandowski ya sabe que el Oporto no es una opción para la próxima temporada

Conforme se acerca el final de temporada para el Barça van aumentando las informaciones que giran en torno al futuro de Robert Lewandowski. Cada vez parece más complicado que el delantero polaco siga en el Barça, en donde debería ajustarse a una oferta de renovación a la baja y con perspectivas de un papel secundario a nivel deportivo, y afloran diferentes clubes de destino para el todavía ariete azulgrana. Entre los posibles candidatos, hay uno de ellos que se ha autodescartado, el Oporto.

El Barça está a la espera de que Robert se pronuncie de manera definitiva sobre su última propuesta para entonces tomar las decisiones respecto a la posición del delantero centro. En principio, todo indica que el internacional polaco está considerando seriamente el cambio de aires, incluso a ligas menos competitivas. "Podría haber una opción en una liga inferior. Tengo casi 38 años, pero me siento bien físicamente, así que lo estoy considerando. Tengo que tener en cuenta la posibilidad de que sea el momento de jugar y disfrutar de la vida. Quizás surja esa opción, y no descarto la posibilidad", dijo a la televisión polaca 'Eleven Sports' durante las recientes celebraciones del título de Liga con el Barça. "Acabo de enterarme de que todavía me quedan 51 días de contrato (con el Barça) así que escucharé algunas ofertas más y después decidiré, pero lo que queda claro es que voy a seguir jugando", añadió.

Fue el presidente del Oporto, André Villas-Boas, el que cerró cualquier posibilidad de recorrido a la información que el pasado martes corrió por algunos medios de comunicación lusos. Según estas noticias, 'Os Dragaos' pensaban en Lewandowski para que la próxima temporada cubra la marcha de otro exblaugrana, el holandés Luuk de Jong.

Una puerta menos

Que una leyenda como Robert Lewandowski sonara como fichaje para el flamante campeón de la Primeira Liga era una auténtica bomba para el fútbol portugués, pero Villas-Boas se apresuró a desactivarla. ¿Es una posibilidad irrealizable o está sobre la mesa?, le preguntaron los periodistas en un acto realicionado con el club. "Para nosotros, es un orgullo para el Oporto estar asociado con una leyenda del fútbol como Lewandowski, y obviamente, como se pueden imaginar, las exigencias económicas de un jugador de ese calibre están fuera de nuestro alcance. Así que, eso es lo primero que me queda claro", explicó el dirigente del club portuense. "Obviamente, tenemos tres jugadores polacos en el equipo, que es nuestro principal atractivo en este momento, pero un jugador como Lewandowski está completamente fuera de las posibilidades económicas del Oporto", añadió de manera contundente.

Además de la oferta de renovación a la baja por parte del Barça, 'Lewy' sabe del interés de Milan y sobre todo la Juventus en el calcio italiano. Esto le permitiría seguir jugando al máximo nivel, aunque seguiría perdiendo ingresos a nivel económico.

La propuesta que podría cuadrarle económica y deportivamente al ariete polaco es la del Chicago Fire, que aspira a llevarle a la MLS como gran estrella de su franquicia, aunque hace semanas que varios equipos de Arabia Saudí se han mostrado dispuestos a firmarle suculentos contratos desde el punto de vista económico, aunque emigrar a esta liga obviamente significaría para Robert abandonar el fútbol de primera línea.