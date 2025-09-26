Lewandowski: "Necesitaba tiempo para coger ritmo y tengo paciencia"

Robert Lewandowski (37 años) entró al partido en la segunda parte y en su segunda intervención marcó un gol formidable de cabeza. Una demostración de oficio con un giro de cabeza impecable tras una gran asistencia de De Jong. Esta temporada suma tres goles en cinco remates: así de demoledor es el polaco, a pesar de haber cambiado su rol.

Lo explicó en el último parón, esta temporada valora más los minutos de calidad que la cantidad. Lewandowski ya no lo juega todo, ni siquiera parece estar por delante de Ferran pero cada vez que juega su impacto es inmediato. Su gol avanzó al Barça en el Tartiere y, tras el encuentro, explicó sus sensaciones. "En la primera parte hemos tenido problemas de finalización pero en la segunda parte hemos jugado más rápido, hemos tirado más a portería, hemos marcado tres goles y ha sido una victoria importante", empezó diciendo.

Lewandowski aclaró también cómo está viviendo este principio de temporada y cómo le influyó una lesión muscular en sus primeros encuentros. "Tengo que hacer mi trabajo cada vez que estoy en el campo. Normalmente tenemos un partido cada tres días. Al final de la pretemporada sufrí una lesión y ha sido difícil para mí en estos primeros partidos. Necesitaba tiempo para coger pero tengo paciencia, la temporada es muy larga y lo importante es marcar y ayudar".

Araujo: "El equipo ha demostrado saber jugar bajo presión"

Araujo fue otro de los jugadores más destacados del Barça. El uruguayo se está acercando a su mejor nivel poco a poco, de nuevo haciendo pareja con Cubarsí. Tras el encuentro destacó la reacción del equipo.

"El equipo ha demostrado que sabe jugar bajo presión; creo que nos precipitamos también pero al final lo hemos sacado". El central elogió, asimismo, a Joan Garcia a pesar de cometer un error en el primer gol del Oviedo. "Joan es muy importante para nosotros, sabemos la calidad que tiene y que íbamos a remontar".

En la misma línea, se expresó Eric Garcia, que recordó cómo fue primer gol. "Veo que Ronald va a centrar, me quedo a ver dónde va el balón, entonces no sabía si esperar o no, me ha llegado y he marcado". Sobre sus cambios de posición, bromeó: "Bueno, muchas veces sé donde empiezo pero no dónde voy a acabar, pero bueno me puedo adaptar bastante bien".