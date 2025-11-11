Lewandowski muestra su orgullo polaco al resto del mundo

Aprovechando que la competición de clubes se toma un descanso para dar paso al fútbol de selecciones, Robert Lewandowski ha realizado un viaje relámpago a Nueva York para participar en las celebraciones del Día de la Independencia de Polonia. En este contexto, el delantero del FC Barcelona iluminó el Empire State Building de Nueva York con los colores de la bandera de su país.

La famosa estructura cambió sus colores a blanco y rojo por primera vez en la historia para celebrar la fiesta nacional polaca y fue visible por todo Manhattan. "Estoy muy contento, muy orgulloso. Este no es un honor para mí, sino probablemente para todos los polacos y para toda la patria. ¿Qué siento cuando oigo "Polonia? Hoy, todo gira en torno a la independencia y a lo maravillosos que somos. Pero también al hecho de que, estemos donde estemos, siempre mostramos y decimos con orgullo que somos de Polonia", comentó.

Está previsto que este mismo martes, Lewandowski ponga rumbo a su país natal para unirse a la concentración de la selección polaca para preparar los dos últimos encuentros de clasificación para el Mundial 2026.

Polonia se medirá a Países Bajos este viernes 14 de noviembre (20:45 horas) en Varsovia y a Malta el lunes 17 (20:45 horas). En estos momentos, la selección 'oranje' ocupa la primera posición con 16 puntos, por los 13 que acumula Polonia en segunda plaza, seguida de cerca por Finlandia, con 10 puntos en su casillero, pero con un partido más.