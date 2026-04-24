"Lewandowski no se merece cómo le está tratando Flick"

Parece claro que Robert Lewandowski ha dejado ya de ser una prioridad para Hansi Flick. El entrenador alemán está apostando por otros delanteros antes que el polaco y su suplencia levanta ampollas en su país, dónde hay mucho debate sobre el futuro del goleador. El exjugador polaco, Jan Tomaszewski, criticó con dureza al técnico alemán por la forma que está gestionando el presente de Lewandowski: "El señor alemán trata a Robert Lewandowski en estos momentos del mismo modo que trata a todo el equipo del Barcelona. No está capacitado para gestionar a un equipo de primer nivel en Europa y lo demuestra cada semana", indicó a 'Super Express'.

Tomaszewski, que siempre ha sido muy crítico con Hansi Flick, cree que el alemán no acabará bien en el Barça y provocará la salida de Lewandowski del club: "Tiene que admitir, señor alemán, que usted arruinó toda la situación , igual que arruinó su trabajo con la selección alemana. Su etapa en el Barça no acabará bien".

De hecho, Tomaszewski cree que se le está faltando al respeto a Lewandowski: "El polaco más popular del mundo, un hombre que debería haber ganado el Balón de Oro dos veces, está siendo tratado como si fuera una moneda de cambio. Robert no se lo merecía. No merece el trato que se le está dando en el Barcelona por parte de su entrenador".

En Polonia creen que Lewandowski debe dar por finalizada su etapa en el Barça para aceptar alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa. Y, especialmente, las que llegan desde Italia. Creen que tiene fútbol para jugar al máximo nivel en las próximas dos temporadas y esperan que el delantero vuelva a tener protagonismo lejos del Camp Nou para seguir en forma y ayudar así a la reconstrucción de la selección polaca.