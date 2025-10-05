Lewandowski, la mejor arma contra el Sevilla

Robert Lewandowski (37 años) está viviendo una temporada atípica en el Barça. En junio termina contrato y ha perdido su condición de indiscutible. Un escenario que no está impidiendo que siga siendo una pieza decisiva para Flick: cuatro tantos en LaLiga y la sensación de que cada vez que está en el campo el Barça está más cerca del gol.

Las bajas de Raphinha y Lamine para el partido de este domingo hacen que tenga muchos números de estar en el once en el Pizjuán junto a Ferran y Rashford. Más aún, teniendo en cuenta que es uno de sus estadios predilectos. Siempre que ha jugado en el estadio del Sevilla ha visto portería.

Le tiene cogida la medida a Vlachodimos

En total, son tres partidos y tres goles entre la temporada 2022-23 y la 2024-25 con el Barça. Pero hay más, el meta actual del Sevilla, Odisseas Vlachodimos, se le da bien y le marcó siete goles en cuatro partidos cuando jugaba en el Bayern y el portero en el Benfica.

El polaco tiene ahora 37 años pero ya demostró el curso pasado que sigue teniendo mucha puntería ante el Sevilla. El Barça le ha marcado nueve goles al conjunto andaluz en los dos últimos partidos y tres fueron del polaco.

El conjunto de Flick se impuso en el Pizjuán 1-4 y 5-1 en casa y Lewandowski marcó tres goles entre los dos partidos. El polaco terminó la temporada 2024-25 con unos números asombrosos: 42 goles en 52 encuentros con el Barça: 27 en LaLiga, 11 en la Champions, 3 en la Copa y 1 en la Supercopa de España.

Ferran Torres celebra el gol al PSG / Valentí Enrich

Esta temporada, Ferran parece haberle pasado por delante, de momento. Hay que recordar que el polaco acabó la pretemporada con problemas musculares.

La respuesta de Torres (5 goles y una asistencia en nueve partidos) en este comienzo de temporada ha hecho que Flick le haya dado galones.

Que fuera el titular ante el PSG fue realmente un cambio de paradigma, pero habrá que ver si se mantiene lo que queda de temporada o Lewandowski le da la vuelta.

En el último parón ya explicó que esta temporada sería diferente a los otros y que priorizaba minutos de calidad a la cantidad. Ante el Sevilla (5 goles en LaLiga con el Barça) siempre ha sido un factor definitivo y espera repetir este domingo en el Pizjuán.