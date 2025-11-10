Lewandowski celebra el hat-trick en Estados Unidos

Robert Lewandowski dejó atrás las dudas sobre su rendimiento con un hat-trick en la victoria del Barça contra el Celta, que permite a los azulgranas situarse a solo tres puntos del Real Madrid. Tras los tres tantos en Vigo, que lo sitúan como máximo goleador del equipo con siete dianas, el futbolista polaco tiene otro reto por delante: clasificar a su selección para el Mundial.

Antes de concentrarse con Polonia, sin embargo, 'Lewy' ha viajado a Nueva York para participar en una "ceremonia navideña", según el medio 'Przegląd Sportowy One'. La mujer de Lewandowski, Anna Lewandowska, ha publicado este lunes por la mañana una foto con su marido en Instagram en la que decía: "Ayer triplete, hoy en Nueva York".

El delantero de 37 años, por lo tanto, aterrizará este martes en Polonia, donde está previsto que comparezca en una rueda de prensa antes de entrenar con sus compañeros, ya el miércoles. Su selección todavía tiene opciones, aunque remotas, de clasificar directa al Mundial 2026. Actualmente, está en segunda posición con 13 puntos, tres menos que Países Bajos.

El viernes se enfrentan ambas selecciones en Varsovia, pero la victoria no sirve a Polonia, que debe golear al cuadro de Ronald Koeman o esperar a que los neerlandeses pinchen en el último encuentro contra Lituania, pues hay una diferencia de 13 goles entre ambos combinados. Antes de regresar a Barcelona, Lewandowski viajará a Malta, donde juega el lunes el último duelo de la fase de clasificación.

Este parón llega en el mejor momento de 'Lewy'. Más allá de su hat-trick, el delantero recuperó la titularidad y disputó los 90 minutos en el choque contra el Celta. Además, ya ha quedado atrás la rotura muscular en el bíceps femoral que sufrió con la selección en octubre y que lo alejaron de los terrenos de juego durante prácticamente un mes, en el que se perdió tres encuentros con el Barça.