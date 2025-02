Lewandowski ya ha marcado los mismos goles que en su mejor temporada con el Barça

Robert Lewandowski va camino de firmar registros históricos en su tercera temporada en el FC Barcelona. Los años no pesan en el 'killer' polaco, que ya ha igualado sus mejores registros goleadores con la camiseta azulgrana... cuando todavía no ha terminado el mes de febrero y quedan más de tres meses de competición.

Lewy vuelve a estar en un gran momento realizador. Había celebrado gol en 4 partidos consecutivos de Liga, ante Valencia (7-1), Alavés (1-0), Sevilla (1-4) y Rayo Vallecano (1-0), pero se quedó sin poder marcar a Las Palmas, y el grancanario continúa siendo uno de los pocos equipos que se le resisten, junto a Leganés y Almería. Ante el Atlético consiguió mojar tras empezar en el banquillo para aumentar la distancia culé.

Robert Lewandowski está cuajando una temporada brillante y no hay ninguna duda de que no será su última como azulgrana, pues tiene contrato hasta 2026, y además, ya ha superado el mínimo de partidos jugados que, en caso de no haber llegado, podía el Barça 'cortar' la relación con el futbolista.

Está en plena forma y tiene la total confianza de su entrenador, un Hansi Flick que le conoce muy bien de la etapa conjunta en el Bayern de Múnich y que en los momentos en los que Lewy ha estado menos inspirado, siempre le ha defendido y protegido.

La conversación Lewandowski-Flick sobre la gestión de sus minutos / SPORT.ES

Lewy, sin límites

Los 33 goles esta temporada de Robert Lewandowski con el FC Barcelona se reparten de la siguiente manera: 20 en Liga, 9 en la Champions League, 3 en la Supercopa de España y 2 en la Copa del Rey.

Los mismos que en su primera campaña como barcelonista y que ya se consideraron muy buenos números. Pero ahora son significativamente mejores, porque si hace 2 años, el polaco necesitó 46 partidos para alcanzar esta cifra, ahora ha llegado jugando 35 encuentros y con todavía muchos más que tiene por delante.

Por no hablar de la temporada pasada, en la que el polaco no estuvo a la altura de sus habituales registros realizadores y se quedó con 26 dianas en 49 encuentros. Pero en su tercer año, el de Varsovia se ha relanzado y no tiene techo.