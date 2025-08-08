Lewandowski, lesionado, baja para el Gamper y Olmo es duda

Malas noticias para el FC Barcelona: Robert Lewandowski se ha lesionado en el entrenamiento de este viernes. Así lo ha confirmado el club blaugrana en un comunicado médico, en el que especifica que el delantero polaco sufre unas molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que será baja para el partido de este domingo frente al Como, correspondiente al Trofeu Joan Gamper.

El citado comunicado médico no especifica el tiempo de baja estimado para el '9' del Barça, únicamente asegura que no estará disponible para el último encuentro amistoso de la pretemporada antes de que el curso oficial arranque. "Su evolución marcará la disponibilidad", finaliza el mensaje que ha emitido el club blaugrana. Por otra parte, Dani Olmo se ejercitó al margen del grupo por una sobrecarga muscular y es duda para el Gamper.

Lewandowski ha participado en los tres encuentros que el Barça tenía agendados en territorio asiático: un total de 135 minutos, con dos titularidades y en todos ellos contribuyó de cara a puerta. Frente al Vissel Kobe, el único en el que empezó de suplente, asistió a Bardghji en el 1-2, contra el Seoul abrió la lata en la victoria por 3-7 y ante el Daegu anotó el 0-2, en un encuentro que acabó con victoria blaugrana por 0-5.

Dudas en la delantera

A la baja ya asegurada de Lewandowski para el encuentro de este domingo ante el equipo que dirige el exblaugrana Cesc Fàbregas, también hay que añadir la incógnita de Ferran Torres, quien, a pesar de haber entrenado ayer por la tarde con el grupo, estuvo al margen del resto de la plantilla en el entrenamiento matutino por una sobrecarga muscular. Sin embargo, parece que no reviste gravedad y el de Foios podrá estar disponible para Flick en el último test de la pretemporada.

Marcus Rashford, que ha llegado al club catalán en el presente mercado de fichajes en calidad de cedido procedente del Manchester United, ya ha demostrado en la gira estival por Asia que también puede rendir como referencia ofensiva.

¿Última temporada?

Lewandowski, que en dos semanas cumplirá 37 años, está viviendo la que, muy probablemente, será su última temporada con el FC Barcelona: su contrato finaliza el 30 de junio de 2026 y parece que los caminos del delantero polaco y del club catalán se separarán cuando finalice este curso, tras cuatro campañas vinculados.

Arabia Saudí lleva varias ventanas de transferencias tras sus pasos y es probable que el polaco ponga rumbo al Medio Oriente como agente libre el próximo verano. Eso sí, si las lesiones le respetan, podría cerrar su etapa en el club blaugrana entre los diez máximos goleadores de la historia del club.

El curso pasado volvió a ser el máximo goleador del equipo con 42 goles en 52 partidos, pero se ausentó de manera forzada en el tramo final y más importante del curso debido a una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda, la misma de la que se ha resentido en esta ocasión por unas molestias musculares.

Aquel imprevisto le impidió estar disponible en la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid, en el clásico liguero de la segunda vuelta en Montjuïc y en la ida de las semifinales de Champions League contra el Inter de Milan. En la vuelta de esta eliminatoria, en territorio italiano, saltó al verde para disputar la prórroga.