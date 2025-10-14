¡Lewandowski, lesionado!

Los días pasan y las malas noticias siguen sucediéndose en la enfermería del FC Barcelona. El club ha comunicado durante la mañana de este martes que Robert Lewandowski ha sufrido una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda con Polonia que le mantendrá, aproximadamente, tres semanas de baja.

El club no ha informado sobre el período de baja en el que el delantero polaco no podrá vestirse de corto, simplemente ha puntualizado que "el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión". A la espera de saber la gravedad de la rotura, si fuese grado 1 estaría unos diez días de baja; pero todo parece indicar que se trata de una lesión de grado 2, por lo que le mantendría entre 3 y 4 semanas en el dique seco. Se trata de la cuarta lesión muscular de Lewandowski en 16 meses.

Los partidos que se pierde

Esta baja llega a 12 días de que el FC Barcelona dispute el primer clásico de la temporada frente al Real Madrid: será el de la 10ª jornada de LaLiga en el Santiago Bernabéu el domingo 26 de octubre a las 16:15 horas. Por lo tanto, el delantero no podrá estar disponible para Flick ante los blancos.

Antes de la visita al campo del eterno rival, el Barça tiene agendados dos encuentros en los que 'Lewy' también se ausentará: contra el Girona en LaLiga y frente al Olympiakos en la Champions. También se perderá el encuentro liguero ante el Elche y podría no entrar en la convocatoria para viajar a Bélgica en el partido que les enfrentará al Brujas.

Antes del tercer parón de selecciones, el Barça visitará Balaídos para medirse al Celta de Vigo el domingo 9 de noviembre (21:00 horas). Posteriormente, los blaugranas no volverán a jugar hasta el fin de semana del 22-23 de noviembre contra el Athletic Club, quién sabe, si en el Spotify Camp Nou. Viendo el historial de lesiones del polaco y habiendo una ventana de partidos internacionales de por medio, esta podría ser la fecha en la que reciba el alta médica.

El maldito 'virus FIFA'

Esta lesión llega, otra vez, después de un parón de selecciones. Lewandowski no participó en el amistoso contra Nueva Zelanda, pero el domingo estuvo los 90 minutos sobre el césped ante Lituania en el partido clasificatorio para el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. El delantero del Barça abrió la lata en el minuto 64, en un encuentro que finalizó 2-0 y mete de lleno a su selección con opciones de participar en la Copa del Mundo de este verano.

Recordemos que, además, Ferran Torres tuvo que regresar antes de tiempo de la concentración de la selección española por una sobrecarga muscular, aunque todo parece indicar que sí podrá vestirse de corto este sábado contra el Girona en Montjuïc. Lo mismo hizo Dani Olmo unos días antes, aunque el egarense sí que causará baja durante las próximas 2-3 semanas. Raphinha está entre algodones y su presencia este fin de semana está en el aire; mientras que Lamine Yamal ya ha superado sus molestias en el pubis y podría recibir el alta médica. Muchas bajas para Hansi Flick en la zona ofensiva del equipo para este tramo de temporada...