¡A Lewandowski le ofrecieron 100 millones al año en Arabia para irse del Barça!

El agente de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, explicó en el periódico 'Fakt' que el delantero recibió una descomunal oferta el pasado verano procedente de un club de Arabia Saudí para marcharse del Barça, pero el delantero dijo 'no'. El agente dejó claro que Lewandowski no se mueve por dinero y que su ilusión era y es seguir en el club blaugrana: "Puedo explicar que hace un año recibió una propuesta de Arabia Saudí que le ofrecían 100 millones de euros por temporada. ¡Por temporada!. Y no quiso ir. Quiso luchar por títulos importantes. Quería luchar por la Liga y por la Champions con el Barça y casi consiguió todos estos títulos".

Zahavi indicó que Lewandowski trabaja con una mentalidad muy clara: "A Lewandowski le importa mucho el lugar dónde vive. Y está encantado de vivir en Barcelona y de jugar en el Barça. Además los clubs saudíes están desbordados de jugadores y casi no saben qué hacer con ellos. Hay un límite de fichas de jugadores extranjeros y eso limita mucho las opciones. Pero de todas formas, Lewandowski no quiso ir a Arabia Saudí. Pudo, pero no quiso".

A Lewandowski le queda ahora solo un año de contrato. El jugador renovó automáticamente por el Barça tras jugar un determinado número de partidos y en junio del 2026 acabará su vinculación con el club blaugrana. El polaco tiene claro que está para jugar algún año más al máximo nivel y estaría dispuesto a seguir en el club blaugrana si lo hace de forma consensuada con el club. Todo dependerá del rendimiento goleador de este curso y de cómo acabe físicamente la temporada.

El Barça, en principio, tiene previsto buscar un recambio para la delantera ya que considera que ese debe ser el fichaje estratégico para el próximo curso. Deco ya prepara el relevo por si fuera necesario y el club ya tiene claro que deberá realizar su gran inversión en el 2026 con la llegada de un '9' que encaje en el proyecto con rendimiento inmediato y que pueda convertirse en el goleador del equipo de cara al futuro. Uno de los nombres que se contemplan es el de Julián Álvarez, del Atlético, pero hay más opciones que se están barajando.