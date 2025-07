Lewandowski: "Lamine este año aún será mejor"

Robert Lewandowski inicia la que será su cuarta temporada en el Barça. Desde su llegada, en 2022, en plena gira en Estados Unidos, país al que llegó recién fichado algunos días más tarde de que partiera la expedición, ha ganado dos Ligas y un Pichichi, entre otros trofeos.

El polaco fue el primer protagonista que el Barça concedió a los medios de comunicación desplazados a Japón para analizar la que será su última temporada, según su contrato, como blaugrana, si es que no acaba renovando un año más (todo se verá).

El Barça ya está en Japón / VALENTÍ ENRICH

"Hemos llegado para jugar tres partidos, pero queremos trabajar fuerte y entrenar, para preparar muy bien la temporada", aseguró el delantero desde el hotel de concentración del Barça en Kobe, donde jugarán su primer partido de pretemporada este domingo.

Lewandowski, en el hotel de concentración del Barça en Kobe / VALENTÍ ENRICH

Lewandowski no se marca un número de goles porque tiene claro que "lo más importante es dónde queremos ir y cuántos títulos queremos ganar, no solo mis goles". Pese a ello, también comenta que "claro que espero que sean importantes para el equipo, creo que podemos mejorar lo del año pasado, podemos jugar mejor. Hubo partidos que no jugamos perfectamente porque éramos un equipo joven, pero podemos hacer más".

Encantado con Rashford

También habló de su nuevo compañero en ataque, Marcus Rashford: "Es un jugador de gran talento, está en forma y nos puede ayudar en diferentes posiciones. Será muy importante su polivalencia y eso es bueno para el equipo".

Aunque Rashford llega para recuperar su prestigio y eso pasa por convertirse en titular en el equipo de Hansi Flick, Lewy valoró su incorporación en positivo, lejos de verlo exclusivamente como un rival de cara al once inicial.

"Rashford es un gran fichaje, me acuerdo que jugamos contra el United y estaba en muy buena forma. Estoy convencido de que nos puede ayudar mucho". El ariete consideró que es "importante firmar a un jugador como Marcus para el equipo".

"Lamine ya no es un niño"

Se refirió, además, a Lamine Yamal, sin duda el jugador de referencia del Barça a nivel mundial pese a que cumplió la mayoría de edad hace apenas dos semanas. Robert aseguró entenderse muy bien con el delantero de Rocafonda y está convencido de que "este año puede jugar mejor que el pasado, cada año será mejor". Y recalcó sobre la madurez que demuestra dentro y fuera de los terrenos de juego que "ya no es un niño", pese a seguir siendo muy joven.

Lamine Yamal, de los más aclamados a su llegada a Kobe / VALENTÍ ENRICH

Y es que Robert, admite que "tenemos en mente todos los títulos" pero es consciente de que "para ganar la Champions siempre hacen falta muchas cosas: un poco de suerte, pero también no tener lesiones...". La clave es, una vez más "llegar vivos al final de temporada", resaltó el internacional polaco del Barça.

Lewandowski está convencido que con los que siguen en la plantilla y los refuerzos que se han incorporado tienen más argumentos para luchar por todo. "El año pasado ya teníamos una gran plantilla, pero ahora estamos en otra posición. Creo que estamos más fuertes".

Más fuertes que el año pasado

Robert recuerda que el 2024 fue el primero de Hansi Flick al frente del equipo y "era nuevo para muchos jugadores, pero ahora ya todos entienden hacia dónde debemos ir". De ahí que considere que "tenemos mejor equipo que el año pasado", aunque tras conquistar Liga, Copa y Supercopa de España, también está convencido de que "todos quieren ganarnos y nos tenemos que preparar. Solo en el campo podemos hacerlo". Somos más fuertes, el primer año con Hansi era algo nuevo y ahora ya entendemos dónde queremos ir. Necesitamos la misma mentalidad que el año pasado".

Cuarta temporada y última de su contrato

El polaco inicia su cuarto año en el Barça, el último que contempla su contrato. Cuestionado por su futuro, prefiere centrarse en la actual temporada y dejar para más adelante lo que ocurra con su futuro, aunque no descarta nada: "No sé si será mi último año en el Barça, no tengo eso en mi cabeza, estoy tranquilo, eso no es importante ahora, sino la temporada".