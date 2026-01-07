Lewandowski y Klopp: la conversación que cambió el destino del polaco

La historia de Robert Lewandowski y Jürgen Klopp en el Borussia Dortmund no se entiende desde los goles, sino desde una charla que marcó un antes y un después en la vida del polaco. Fue un vínculo construido desde la exigencia, la fricción y, sobre todo, el aprendizaje. “Lo que me enseñó Jürgen Klopp fue tener una buena mentalidad”, reconoce Lewandowski en el pódcast 'High Performance'. “Es quien más broncas me echaba, pero también quien más me enseñaba”, cuenta.

Cuando el delantero azulgrana llegó a Alemania en 2010, procedente del Lech Poznan, con tan solo 21 años, arrastraba inseguridades profundas: un nuevo país, un idioma desconocido y una herida personal todavía abierta por la muerte de su padre. “Quería demostrar que podía hacerlo todo”, explicó tiempo después. En ese intento constante de agradar, su fútbol se volvió rígido, contenido, lejos de la naturalidad que lo definiría más adelante.

Una charla profunda

El punto de inflexión llegó tras una dura derrota por 3-0 ante el Olympique de Marsella. Lewandowski buscó a Klopp para entender qué estaba fallando. “Le pregunté qué quería de mí, porque sentía que no lo estaba entendiendo”. La conversación duró casi dos horas y no fue técnica, fue humana.

“Con Klopp tuve una conversación que me cambió la vida”, admite sin rodeos. Lewandowski no recuerda cada palabra, pero sí la sensación. “Vi en su cara que creía en mí”. Aquella charla llenó un vacío que llevaba años cargando. “Fue una conversación que no tenía desde que murió mi padre”.

Klopp no solo le habló de fútbol, le habló de carácter. “Si no luchas, no conseguirás nada”, fue el mensaje que quedó grabado. Para Lewandowski, aquello desbloqueó algo esencial: “No fue talento lo que liberó, fue libertad”. Desde ese momento, empezó a jugar sin miedo al error.

La resurrección de 'Lewangoalski'

La respuesta fue inmediata. El siguiente partido de Bundesliga terminó con una victoria 4-0, un hat-trick y una asistencia del polaco. “Ese fue el primer partido en el que me empujé de verdad”, recordaría después. A partir de ahí, su crecimiento fue constante y su confianza, inquebrantable.

Con los años, Lewandowski ha ido sumando aprendizajes de algunos de los mejores técnicos del mundo. “En mi carrera quiero recoger todo lo que me han enseñado los entrenadores que he tenido: Klopp, Guardiola, Ancelotti, Heynckes, Nagelsmann, Flick… tanto en el Bayern como en el Barça”, explica. “Soy un chico fácil de enseñar, siempre he tenido buenas conversaciones con todo el mundo”, concluye.