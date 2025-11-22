Lewandowski: "Jugar en el Camp Nou es diferente, nos sentimos mucho más fuertes"

Pese a los rumores de cada temporada que vinculan a Robert Lewandowski con otros equipos, el polaco sigue cuidándose al máximo y rindiendo de manera excelente partido tras partido. Hoy vivió una noche muy especial en su regreso y hizo historia convirtiéndose en el primer goleador del Spotify Camp Nou. El polaco, que se mostró eufórico por volver, lo resumió así: “Es la primera vez que volvemos al Camp Nou y es un día muy especial para nosotros. Estamos muy felices de volver aquí y una de las cosas de las que más orgulloso me siento es que hemos jugado muy bien desde el inicio. Los dos goles en la primera parte han resultado claves. Jugar aquí es diferente”.

Sobre su primer gol, el delantero comentó que el equipo había salido al césped mentalizado con la idea de anotar el primer gol. “Desde el inicio hemos tenido en la cabeza la idea de empezar marcando y así ha sido. Marcar el primer gol aquí es brutal, estoy muy orgulloso. Hemos jugado como equipo y eso nos ayuda a mirar adelante. Cuando jugábamos en el Camp Nou estábamos más fuertes que jugando en Montjuïc”.

"Marcar y ganar aquí es brutal"

El polaco también habló de las sensaciones que tuvo desde que empezó el encuentro, admitiendo que notaba algo distinto. “Sí, es un partido especial. Tenía la buena sensación desde el primer momento. Tengo 37 años, pero para mí era especial volver aquí. Marcar gol y terminar marcando cuatro es brutal. Estoy convencido de que podemos jugar así o mejor. Hay equipos muy difíciles, pero desde el primer momento hemos tenido el control del partido y eso es muy importante”.

Lewandowski añadió que el ambiente en el equipo ha cambiado para bien. “Cuando regresé de la concentración con la selección polaca noté algo diferente: todos teníamos muchas ganas de jugar, y hoy se ha visto reflejado en el campo. Aún nos quedan ocho partidos antes de que acabe el año y estoy convencido de que podemos ganarlos todos".

Antes de marcharse a celebrar la victoria con sus compañeros al vestuario, Robert dejó claro que tanto él como el grupo se sienten más que listos para el importante tramo de temporada que viene: “Me siento muy bien, al igual que el equipo. Jugamos casi cada tres días y tenemos que hacerlo bien y sumar puntos. Si jugamos como hoy hasta final de año, creo que podemos ganar cada partido”.