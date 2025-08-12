Lewandowski, sobre los jóvenes del Barça: "No puedo luchar con ellos"

Rodeado de chavales que podrían ser sus hijos, Robert Lewandowski sigue con el mismo hambre voraz (o más) que 10 o 15 años atrás. A los 37 cree que este Barça de Flick tiene mimbres para hacer historia y prorrogar la gran carta de presentación del primer año a las órdenes del técnico germano. Lewy, encantado en Barcelona desde que aterrizó en 2022, está instalado en Castelldefels con su familia y desde hace unos meses tiene cerca a su compañero y buen amigo Szczesny.

Lejos de relajarse viendo cada vez más cerca el retiro, el polaco está más pendiente que nunca de mantenerse en forma. Cuida su alimentación al extremo y se machaca más que nunca, sabedor de que el cuerpo ya no responde igual a su edad que 15 años atrás. Y eso implica aplicarse más que antes. En ese sentido, su esposa Anna, entrenadora personal y exportista de élite, es un magnífico acompañamiento.

SE VE COMPETITIVO

El '9' del Barça habla en una entrevista para la 'BBC' acerca de su momento en el Barça, de su relación con los jóvenes y de mucho más. "Cuando veo que todavía no tengo que alcanzar a los jóvenes, que ellos todavía tienen que alcanzarme, significa que la próxima temporada también puede ser muy buena", comenta Lewy acerca, precisamente, de su nivel físico y el de los chicos de la cantera. Aún se ve más que competitivo.

Lamine Yamal y Lewandowski, juntos en la gira por Japón y Corea del Sur / Valentí Enrich

"Sigo ahí para demostrar lo mejor de mí mismo", asegura el delantero, que afronta su 22ª temporada como futbolista profesional (ha marcado más de 700 goles en su carrera). Lamine Yamal ni siquiera había nacido cuando comenzó la carrera de Lewandowski, pero a pesar de ser 19 años mayor que él, el delantero cree que todavía está aprendiendo de jugadores más jóvenes. "Entendí que no puedo luchar con ellos, pero puedo ayudarlos y ellos también pueden ayudarme. Aprendo mucho de los chicos".

BUEN ROLLO CON LAMINE

Una de las imágenes que nos está dejando la pretemporada es el muy buen rollo entre Robert Lewandowski y Lamine Yamal. Lo vimos hace unos días durante un entrenamiento en el divertido 'combate de boxeo' improvisado entre ambos y se repitió en la previa del Trofeu Joan Gamper, durante la presentación de los jugadores, cuando coincidieron uno junto al otro por cuestión de dorsal (Lewy luce el '9' y Lamine, el '10') y volvieron a dar rienda suelta a las bromas y a situaciones que denotan la amistad que se está forjando entre ambos. "Es la primera vez en mi vida que veo después de 50 minutos que tenía algo especial", confiesa. "No me lo creía porque nunca vi a un jugador así a esa edad. Pensaba que eso era imposible a los 15 años".

Si Lamine no gana el Balón de Oro este año, puede hacerlo el siguiente

Sobre si debe ganar ya el Balón de Oro, Lewy asegura que "la temporada de Lamine Yamal fue increíble, pero al final todo depende de lo más importante. Aún le queda mucho tiempo, si no este año, quizá el próximo". "Raphinha también tuvo una temporada increíble. Tenemos jugadores que podrían ser favoritos para ganar este premio", añade.

Repasando aquel famoso Balón de Oro de 2020 que acabó ganando Messi tras cancelarse por la pandemia, Robert se abre: "Estaba en el mejor momento de mi carrera, lo gané todo con mi club. Creo que lo difícil de este caso es que hasta ahora no sé por qué no lo acabé ganando".