Lewandowski y Jana Fernández, doble sorpresa para los jugadores de la Barça Academy de Varsovia

Robert Lewandowski y Jana Fernández han visitado a un grupo de jugadores del Barça Academy Varsovia que estos días están haciendo un clinic futbolístico en la Ciudad Deportiva Joan Gamper Los jóvenes compatriotas han podido hacerle algunas preguntas a los futbolistas y escuchar algunos de sus consejos para intentar llegar a la élite del fútbol

Robert Lewandowski y Jana Fernández, jugadores de los primeros equipos del Barça, han visitado a un grupo de jugadores del Barça Academy Varsovia que estos días están haciendo un clinic futbolístico en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Los jugadores del Barça Academy se han quedado alucinados cuando han visto llegar a la estrella blaugrana, el polaco Lewandoswki con el que han tenido la oportunidad de poder compartir incluso unos toques de pelota. Además, los jóvenes compatriotas han podido hacerle algunas preguntas y escuchar algunos de sus consejos para intentar llegar a la élite del fútbol.

También ha visitado la delegación polaca la defensa del primer equipo femenino del FC Barcelona, Jana Fernández. La jugadora española ha podido compartir con los jóvenes diferentes momentos de su entrenamiento y se ha sumado a realizar unos rondos. Asimismo, Jana ha explicado relatos de toda una vida futbolista ligada al club azulgrana, ya que junto con Eric García son los únicos jugadores de los primeros equipos del club que han surgido de la Barça Escola.

Los encuentros entre profesionales de los primeros equipos del club con jóvenes futbolistas de las Barça Academy se están produciendo con motivo del rodaje de la serie 'We are the Academy', que se empezará en emitir en los próximos meses en BarçaTV+.