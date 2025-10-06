Lewandowski: "Hoy duele, pero tenemos muchas ganas de revancha"

Con el partido ante el Sevilla todavía muy presente, Robert Lewandowski salió a rueda de prensa para responder, junto al seleccionador de Polonia, Jan Urban, a las preguntas de los medios. El polaco admitió que lo ocurrido en Liga fue doloroso, pero que también puede ser un punto de inflexión y llevar a una reacción positiva del equipo.

"Es sabido que partidos como el de ayer ocurren. Así es el fútbol. No siempre sale todo como uno quiere. Los penaltis fallados son parte de este deporte. Hoy duele, pero espero que reaccionemos de forma positiva. Este tipo de situaciones pueden fortalecernos. Tenemos muchas ganas de revancha. Hay que demostrarlo en el campo", explicó ante los medios presentes.

Lewandowski se desespera tras el penalti desperdiciado / Dani Barbeito

Lewandowski afronta ahora dos partidos con su selección: un amistoso ante Nueva Zelanda y una visita a Lituania, en un encuentro de clasificación para el Mundial. Eso sí, el delantero tiene claro que ninguno será sencillo: "Es un amistoso. Nueva Zelanda ya está en el Mundial y está mostrando el nivel del equipo que jugará en ese torneo. Se ve que saben jugar. Cada partido es importante, sobre todo porque jugamos en casa. Eso nos da un impulso adicional. Queremos jugar un buen fútbol".

Lewandowski celebra un gol con Lamine Yamal / Joan Monfort / AP

"Los partidos fuera de casa no son nada fáciles. Dependerá de nosotros cómo se desarrolle el partido. Lituania perdía 0-2 contra Holanda y, de repente, el marcador era 2-2. Ningún resultado es seguro. En los partidos de clasificación, cada gol, cada dominio en el campo, puede acercarnos a la victoria. Este partido no será fácil, al igual que en casa. Fuera de casa, dependerá más de cómo nos presentemos", añadió sobre el segundo encuentro que afrontarán en este parón.

Por último, el atacante del Barça también fue cuestionado por las oportunidades que deben tener los jóvenes en el combinado nacional: "Depende de la habilidad, no de la edad. Si alguien está preparado futbolísticamente, entrará en la selección. Tiene que demostrarlo en el club. Solo el campo debe decidirlo. Sabemos que hay mucha presión sobre los futbolistas jóvenes, pero a veces es mejor esperar un poco y obtener más beneficios. Si ya hay algunos que demuestran su nivel, tarde o temprano, si lo mantienen o siguen avanzando, llegarán a la selección nacional".