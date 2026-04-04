Lewandowski solo hay uno

Ya sabemos, e incluso estamos hartos de escuchar, que Lewandowski tiene 37 años. En verano cumplirá los 38. También damos por descontado que Robert muy posiblemente ha disputado los mejores 50 partidos de su vida. Todo lo que quieran y más en favor de aquellos que pretendan devaluar la figura del crack polaco. Que sí, que el goleador no es el de antaño. Pero que nadie olvide, y más tras lo visto en el Metropolitano, que un poco de Lewy es mucho. Y si aún tienen dudas, que miren lo sucedido en los 20 minutos que el polaco estuvo sobre el terreno de juego frente al Atlético.

Porque Lewandowski está para lo que está: jugar lo justo y necesario para marcar diferencias. Robert muy probablemente ya no puede ejercer esa primera línea de presión asfixiante sobre el portero o el central rival que da salida al balón. Tampoco puede prodigarse en esos repliegues exigentes para controlar pelotazos en largo y hacer todo tipo de descargas hasta que llegue la segunda línea en apoyo. Los esfuerzos deben medirse más que nunca.

Una larga serie de handicaps, que nadie puede cuestionar, pero que sin embargo se compensan, ¡y de qué manera! con una gran virtud, la mejor en el mundo del fútbol: el gol. Frente al Atlético, en pleno asedio azulgrana, y tras un largo rosario de acciones desaprovechadas, Lewy salió al rescate con una de esas acciones que definen a un killer total.

Cancelo inició una acción individual y tras varios recortes acabó disparando a portería. Musso dio la réplica con un rechace en corto, pero ahí estaba Lewandowski, justo donde debe estar un 'cazagoles'. Reacción voraz, golpeo de hombro preciso y gol de esos que suman mucho más que tres puntos. Golazo de auténtica Liga para un equipo que busca completar 10 días mágicos: encarrilar el campeonato 25-26 tras la derrota del Real Madrid y acceder a las semifinales de la Champions tras una eliminatoria de máxima tensión frente al Atlético Madrid.

Los datos de Lewy

Los registros de Lewandowski no son los de pasadas temporadas. Algo lógico y normal si tenemos en cuenta diversos problemas físicos y, sobre todo, la pérdida de minutos sobre el terreno de juego en favor principalmente de Ferran Torres.

Pese a esta nueva realidad que vive en la presente temporada, Lewy ya puede presumir de afrontar la recta final de LaLiga con 12 goles y 2 asistencias. La cifra, si atendemos al resto de competiciones, asciende hasta los 17 goles y 3 asistencias.

Otro dato a tener en cuenta es que el gol del Metropolitano llega en uno de los momentos más delicados en la carrera del polaco. Y es que en el transcurso de la semana, Robert no pudo evitar la derrota de su selección frente a Suecia y se quedó sin el billete de la repesca para disputar el próximo Mundial este verano. Todo un jarro de agua fría cuando estos días ya se discute si el duelo frente a los suecos fue la despedida con su selección del veterano goleador.

Por último, Lewy sigue a la espera de ver si se concreta la propuesta de renovación del Barça y si finalmente acepta seguir un año más en el Camp Nou o bien acude al mercado para buscar nuevos horizontes.