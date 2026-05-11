Lewandowski habla de su futuro en el Barça: "Quizás sea el momento de jugar y disfrutar de la vida"

Robert Lewandowski disfrutó con toda su familia de la celebración del título de Liga tras la victoria del Barça ante el Madrid. Sus gestos fueron analizados para comprobar si había algún detalle que diese pistas de una posible despedida, pero el polaco se mostró comedido. En la misma celebración, Lewandowski habló para la televisión polaca 'Eleven Sports' y dejó la puerta abierta a una salida hacia la MLS u otra Liga menor: "Podría haber una opción en una liga inferior. Tengo casi 38 años, pero me siento bien físicamente, así que lo estoy considerando. Tengo que tener en cuenta la posibilidad de que sea el momento de jugar y disfrutar de la vida. Quizás surja esa opción, y no descarto la posibilidad".

Lewandowski no quiso dar nada por definitivo y dejó claro que una vez ganada la Liga comenzará a meditar seriamente su continuidad en el Barça: " Qué haré en otoño? No lo sé. Acabo de enterarme de que me quedan 51 días de contrato, así que todavía tengo tiempo. Escucharé algunas ofertas más y luego decidiré", sentenció.

El delantero polaco, que volvió a estar en el banquillo durante el Clásico, se mostró orgulloso por lo que ha conseguido a lo largo de su carrera deportiva al máximo nivel: "He ganado un total de 14 campeonatos, los he ganado en todos los clubes, eso me impresiona muchísimo y estoy orgulloso de ello".

Finalmente, bromeó con las últimas declaraciones de Szczesny, en las que el portero le aconsejaba retirarse para, luego, estudiar ofertas importantes: "Ya saben cómo es Wojtek: hoy dice una cosa, mañana dirá otra -comentó entre risas-. No es que me despierte por la mañana y me duela algo. Aprecio dónde estoy y lo disfruto. Ya veremos lo que pasará, pero lo que queda claro es que voy a seguir jugando".