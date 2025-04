Lewandowski habla claro

Lewandowski jugó 86 minutos en Dortmund hasta que fue sustituido por Dani Olmo. El polaco fue el mejor delantero del Barça en un partido en el que los de Flick cayeron, pero certificaron su pase a semifinales gracias a la goleada lograda en Montjuïc hacía una semana. Tras el encuentro, y como es habitual en él, habló claro sobre lo ocurrido sobre el césped. Lo hizo ante los micrófonos de 'Canal+Sport'.

El '9' blaugrana jugó un gran primer tiempo, ejerciendo de referencia en ataque e incluso generando peligro cada vez que bajaba a recibir. Fue de los pocos futbolistas que entendieron lo que pedía el encuentro y no evitó pelear cada balón como si fuera el último de la eliminatoria. Su experiencia le permitió evadirse del ambiente y de la presión que suponía pelear por estar seis años más tarde en semifinales. Pero no se fue del todo contento porque no le gustó lo que vio del equipo.

Aprender la lección

"Le hemos dado muchas facilidades al Dortmund para generar ocasiones y marcar", reconocía el polaco, que, pese a ello, extrajo una lectura positiva: "A lo mejor esto es lo que necesitábamos para despertar, tenemos que aprender de lo que ha pasado", comentó. En cualquier caso, Lewandowski también quiso quedarse con lo bueno: "Si teníamos que perder y cometer errores, es mejor haberlo hecho en este momento". Y es que lo que tiene muy claro es que "más adelante no hay sitio para tantos fallos".

Cuando Flick habla de lo que la experiencia de futbolistas como Robert aporta al equipo se trata exactamente de esto. El delantero sabe exactamente qué se debe hacer para ganar la Champions y durante los próximos días deberá ejercer de líder en el vestuario para hacer entender a a varios de sus compañeros que a este nivel todo aquello que no se hace bien penaliza.

Flick habla con Raphinha durante el Borussia Dortmund - FC Barcelona / VALENTÍ ENRICH

En el horizonte aparecen ya las semifinales, que se disputarán después de la final de Copa. Llega lo mejor de la temporada y el equipo debe estar preparado para dar lo mejor de sí mismo si quiere convertir todo el trabajo bien hecho hasta el momento en títulos. Está en sus manos.