Lewandowski: “Los goles siempre dan confianza”

Robert Lewandowski hizo lo que se le pide: marcar goles. Anoche lo hizo por partida doble en Mestalla para dar la vuelta al 1-0 anotado por Hugo Duro y dar la primera victoria al FC Barcelona en la Liga 2024-25. “Es muy importante ganar”, dijo el polaco, para reconocer que “en el primer tiempo no jugamos bien pero, después lo hicimos mucho mejor. En el segundo tiempo, con muchos jóvenes, lo hicimos muy bien”.

A su juicio, “es importante ganar al principio de temporada y, además, en un campo como el del Valencia”. Insistió que “los jóvenes han estado muy bien con balón y en la posición” y admitió que “creo que pudimos ganar por más goles, pero al final ganamos, que era lo más importante”.

Para Lewandowski, que fue nombrado MVP del partido por sus dianas, “fue clave empatar antes del descanso” y agregó que, pese a sufrir alguna transición del Valencia, “tuvimos el partido bajo control al final”.

El ‘9’ del Barça no quiso prometer ninguna cifra de goles esta temporada porque “mi objetivo es marcar goles, siempre, no sé cuántos marcaré, pero es importante marcar para la confianza. Me va muy bien empezar así”. Por último, comentó que “la próxima semana tenemos tres partidos y si, los ganamos y sumamos 9 puntos, será muy importante.”

Cubarsí: "Son tres puntos muy importantes"

El central canterano, que no acabó el partido por acumular una tarjeta amarilla y jugarse la segunda tras una entrada a Hugo Duro, evitó el 2-0 al sacar un balón sobre la línea: “sí, pero destaco más en el trabajo de todo el equipo. El comienzo de Liga siempre es complicado y el Valencia lo ha dado todo. Son tres puntos muy importantes, sobre todo después de la derrota en el Gamper. El partido nos da tranquilidad”.

Casadó: "Su gol nos afectó, pero reaccionamos"

Marc Casadó comentó que “su gol nos afectó, pero reaccionamos. Hemos tenido ocasiones, pero hay que trabajar más para aprovecharlas. Flick nos ha dado confianza”.