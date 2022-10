Lewandowski, solo ante el gol

El polaco ha anotado el 50% de los tantos totales del Barça; el equipo echa de menos que alguien coja la responsabilidad y dé un paso al frente para colaborar en la producción ofensiva A pesar de los números globales, que son buenos (2,4 tantos por partido), el haber quedado a cero ante Bayern e Inter ha encendido las luces de alarma

Cuando se incorporó a una 'bestia' del área como Robert Lewandowski la esperanza y la idea era que se convirtiese en el faro ofensivo del nuevo Barça. Xavi, que habló con él meses antes de que aceptara la oferta del Barça, así se lo comunicó. Después de una pretemporada en la que le costó abrir la lata, el arranque oficial del polaco fue fulgurante. Basta con echar un vistazo a sus números. 12 goles (nueve en Liga), a 1,29 por partido.

Más información Más información Lewandowski necesita ayuda

Hasta ahí, todo excelente. El problema es que el cuadro de Xavi está echando mucho de menos otras figuras que cojan responsabilidad goleadora. Los siguientes en la tabla de anotadores del Barça ya son Ansu Fati y Dembélé, con dos. Demasiada distancia. Es por eso también que estos últimos días se está comentando tanto la racha de Jutglà o el hecho de que Aubameyang haya marcado dos dianas en apenas tres-cuatro disparos. Parecía que con el ‘roster’ que tenía el técnico de Terrassa podía quedar equilibrado el tema del gol, pero nada más lejos de la realidad. Con Memphis lesionado y habiendo contado muy poco estando sano, está costando que alguien dé la alternativa

Si nos ceñimos a la Liga, con el partido ante el Celta en el horizonte el domingo para amarrar el liderato, los números son esclarecedores. ‘Lewy’ suma nueve de los 19 goles marcados. Entre Ansu, Dembélé, Raphinha, Ferran y Memphis acumulan seis. Es decir, el polaco él sólo reúne el 47%; entre los otros cinco, el 31%. Los cuatro tantos que faltan los han anotado Pedri, De Jong, Eric y Sergi Roberto.

Lewandowski marca casi la mitad de los goles en Liga | Marc Creus

REPARTO DESEQUILIBRADO

Si nos vamos a los goles en todas las competiciones, aún es más revelador el dato. En Champions se han marcado solo cinco goles, todos en el mismo partido (5-1 ante el Viktoria Plzen). Tres de ellos, de Lewandowski. El resto, de Ferran y Kessie. Ante el Bayern y el Inter, secos. Menos preocupante fue el día del Allianz Arena porque se generó mucho. Ocasiones clarísimas. Ante el Inter, con ‘Lewy’ neutralizado, nadie acudió al rescate. No emergió otra figura para marcar diferencias en el área. Dembélé (casi todos los balones acabaron en sus botas) fue el único que lo intentó, de hecho. Y no tuvo su día.

Sorprende, por ejemplo, que Ferran no haya podido estrenar su casillero en Liga. Y con Ansu hay que tener paciencia. No queda otra. Pero ahí es cuando entran más dudas respecto a si no fue una precipitación dejar salir a Jutglà y ‘Auba’. Las cifras en Liga de los atacantes nos dicen que deben dar un paso al frente. Más allá del 1,29 goles por partido de Lewy, 0,29 registra Ansu (con pocos minutos, eso sí), 0,29 Dembélé, 0,14 Raphinha, 0,5 Memphis y 0 Ferran, que, como decíamos, no se ha podido estrenar todavía en el campeonato liguero. Seguramente, tras no jugar ni un minuto ante el Inter, tenga su oportunidad domingo frente al Celta.