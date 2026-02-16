Lewandowski y el Girona: Goles con sensaciones contradictorias

Robert Lewandowski no fue titular en el Metropolitano pero cuando Flick quiso reordenar al equipo tras un inicio caótico, introdujo al '9' por Marc Casadó. La inclusión del exgoleador del Bayern provocó que Ferran se trasladara a la banda izquierda y olmo retrasase su posición hasta el centro del campo.

Este lunes Lewandowski puede marcar de nuevo ante una de sus víctimas preferidas. En sus cinco enfrentamientos contra el Girona, Robert ha logrado anotar cuatro goles, una cifra que puede preocupar en Montilivi.

Lewandowski celebra un gol contra el Girona / Valentí Enrich

Lo curioso de estas cuatro dianas del atacante internacional con Polonia es que no han tenido una incidencia directa en los resultados. Sí lo fue en sus dos últimos goles anotados contra los gerundenses ya que el Barça de Flick ganó 4-1 aquel 30 de marzo del 2025 en el Lluís Companys. Este doblete de Lewi fue clave para que el Barça derrotase a los de Míchel pero en sus dos anteriores dianas al Girona, el conjunto de Montilivi salió vencedor.

Nos tenemos que remontar a la temporada 2023-24, la mejor temporada de la historia del Girona. Fueron dos partidos muy intensos e igualados que acabaron cayendo a favor de un enrachado equipo de Míchel. Lewandowski marcó en Montjuic y en Montilivi pero el Girona acabó ganando ambos partidos (2-4 y 4-2).

Lewandowski le ha marcado cuatro goles al Girona / Valentí Enrich

Fueron dos partidos que dañaron el proyecto de Xavi. Un rival teóricamente modesto logró golear a los blaugranas en la ida y en la vuelta aunque el guion de los partidos fuera más incierto de lo que muestran ambos marcadores.

Un goleador siempre está satisfecho si puede ver portería pero, a sus 37 años, Lewandowski tiene el ego ya muy satisfecho y desea que sus goles sean efectivos para su equipo. El Girona es un equipo que se le da bien al delantero polaco ya que ha marcado cuatro goles en cinco partidos pero las sensaciones colectivas no concuerdan con estos datos.

Lewandowski remata a gol en un Girona-Barça / Dani Barbeito

Y es que de estos cinco partidos que Lewy ha jugado contra el Girona, el Barça solo ha ganado dos y ha sumado un empate.

Este lunes en Montilivi Lewandowski buscará cuadrar el círculo y ganar con algún gol suyo. Veremos si su racha individual va acompañada esta vez de producción colectiva.