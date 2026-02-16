Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Girona - BarçaNBA All Star GameBarça - Baxi ManresaUnicaja - Real MadridMaldiniSoto GradoRayo - AtléticoIllarramendiKusturicaOperación DembéléFlickMitja Marató BarcelonaMaratón SevillaNico WilliamsF1Joan PradellsClasificación LigaGirona - Barcelona horarioGirona - Barcelona alineacionesCuándo juega AlcarazAlonsoHorario BadosaClásica de Jaén 2026Vuelta a MurciaLEC VersusTest F1Calendario F1Javi PovesDónde ver Mundial 2026LewandowskiEl Hormiguero
instagramlinkedin

FC Barcelona

Lewandowski y el Girona: Goles con sensaciones contradictorias

El delantero polaco ha logrado marcarle cinco goles al equipo de Míchel en cinco partidos aunque los resultados colectivos no han sido tan propicios para el Barça

Lewandowski marcó en Montilivi

Lewandowski marcó en Montilivi / Valentí Enrich

Jaume Marcet

Jaume Marcet

Robert Lewandowski no fue titular en el Metropolitano pero cuando Flick quiso reordenar al equipo tras un inicio caótico, introdujo al '9' por Marc Casadó. La inclusión del exgoleador del Bayern provocó que Ferran se trasladara a la banda izquierda y olmo retrasase su posición hasta el centro del campo.

Este lunes Lewandowski puede marcar de nuevo ante una de sus víctimas preferidas. En sus cinco enfrentamientos contra el Girona, Robert ha logrado anotar cuatro goles, una cifra que puede preocupar en Montilivi.

Lewandowski celebra un gol contra el Girona

Lewandowski celebra un gol contra el Girona / Valentí Enrich

Lo curioso de estas cuatro dianas del atacante internacional con Polonia es que no han tenido una incidencia directa en los resultados. Sí lo fue en sus dos últimos goles anotados contra los gerundenses ya que el Barça de Flick ganó 4-1 aquel 30 de marzo del 2025 en el Lluís Companys. Este doblete de Lewi fue clave para que el Barça derrotase a los de Míchel pero en sus dos anteriores dianas al Girona, el conjunto de Montilivi salió vencedor.

Nos tenemos que remontar a la temporada 2023-24, la mejor temporada de la historia del Girona. Fueron dos partidos muy intensos e igualados que acabaron cayendo a favor de un enrachado equipo de Míchel. Lewandowski marcó en Montjuic y en Montilivi pero el Girona acabó ganando ambos partidos (2-4 y 4-2).

Lewandowski le ha marcado cuatro goles al Girona

Lewandowski le ha marcado cuatro goles al Girona / Valentí Enrich

Fueron dos partidos que dañaron el proyecto de Xavi. Un rival teóricamente modesto logró golear a los blaugranas en la ida y en la vuelta aunque el guion de los partidos fuera más incierto de lo que muestran ambos marcadores.

Un goleador siempre está satisfecho si puede ver portería pero, a sus 37 años, Lewandowski tiene el ego ya muy satisfecho y desea que sus goles sean efectivos para su equipo. El Girona es un equipo que se le da bien al delantero polaco ya que ha marcado cuatro goles en cinco partidos pero las sensaciones colectivas no concuerdan con estos datos.

Lewandowski remata a gol en un Girona-Barça

Lewandowski remata a gol en un Girona-Barça / Dani Barbeito

Y es que de estos cinco partidos que Lewy ha jugado contra el Girona, el Barça solo ha ganado dos y ha sumado un empate.

Noticias relacionadas y más

Este lunes en Montilivi Lewandowski buscará cuadrar el círculo y ganar con algún gol suyo. Veremos si su racha individual va acompañada esta vez de producción colectiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL