Lewandowski, su futuro en sus manos: las dos condiciones para seguir en el Barça

El FC Barcelona ha definido su postura respecto al futuro de Robert Lewandowski de cara a la próxima temporada. Según ha podido saber La Posesión, la entidad azulgrana no tiene intención de forzar la salida de su delantero referente de forma unilateral, sino que prefiere dejar el destino del polaco en sus propias manos. No obstante, este escenario de continuidad no es incondicional. El club ha trazado una hoja de ruta muy clara que el jugador deberá aceptar si desea cumplir el año de contrato que tiene por delante, basándose en la realidad económica y deportiva que afronta el proyecto.

La primera de las condiciones que el Barça pone sobre la mesa es la aceptación de un nuevo rol deportivo. En el seno del club se entiende que, por una cuestión lógica de edad y de evolución de la plantilla, Lewandowski debe asumir un papel distinto en el que su participación se vea más dosificada. El club considera que el polaco sigue siendo un recurso de primer nivel para el equipo, pero su estatus de titular indiscutible en todos los minutos de la temporada pasaría a ser el de un activo estratégico que se adapte a las necesidades del nuevo esquema competitivo.

Sin embargo, el punto más complejo de la negociación reside en el apartado contractual. Actualmente, el coste de Robert Lewandowski supone una carga de unos 26 millones de euros brutos para la masa salarial del club. La directiva defiende que, para que su continuidad sea viable dentro del actual ecosistema financiero, el delantero debería aceptar un contrato y un coste salarial acorde a ese nuevo rol secundario. En la práctica, esto se traduce en una exigencia de rebajar su ficha prácticamente a la mitad, una propuesta que ya ha generado las primeras reticencias en el entorno del futbolista, quien por ahora no se muestra por la labor de realizar un sacrificio económico de tal magnitud.

A pesar de estas fricciones económicas, la valoración humana y profesional que se hace de Lewandowski sigue siendo máxima. El Barça defiende que el polaco es un activo fundamental dentro del vestuario por el ejemplo de trabajo que proyecta hacia los jugadores más jóvenes. Su profesionalidad y su capacidad de ser un recurso goleador fiable son argumentos que invitan al club a querer retenerlo, siempre y cuando las cifras cuadren. Ahora, la pelota está en el tejado del delantero, que deberá decidir si se adapta a estas nuevas condiciones o si busca una salida que le permita mantener su actual estatus económico y deportivo fuera de Barcelona.