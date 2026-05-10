Lewandowski, futuro abierto antes del Clásico: “La opción de quedarse en el Barça existe”

El Clásico llega con aire de gran noche en Barcelona. El equipo azulgrana tiene la oportunidad de acercarse todavía más a una celebración de Liga ante su afición y frente al Real Madrid, el rival que siempre multiplica el ruido, el orgullo y la trascendencia de cualquier partido. Y en medio de ese escenario aparece también el futuro de Robert Lewandowski, cada vez más presente en la conversación.

Jan Urban, seleccionador de Polonia y una voz autorizada para hablar del fútbol español, analizó el duelo entre Barça y Real Madrid en una entrevista con ‘Interia’. Urban conoce bien LaLiga: jugó siete años en España, disputó 177 partidos en la élite y dejó para el recuerdo un histórico ‘hat-trick’ al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Por eso, su mirada sobre el Clásico combina experiencia, memoria y una conexión especial con Lewandowski.

Preguntado por la posibilidad de que este sea el último Clásico del delantero polaco como jugador azulgrana, Urban no quiso dar nada por cerrado. “Me resulta difícil decirlo. Me parece que Robert hasta ahora no ha tomado esa decisión, y en mi opinión la opción de quedarse en el FC Barcelona todavía existe. Así lo creo”, afirmó el seleccionador.

Ferran Torres sustituye a Robert Lewandowski en un partido del FC Barcelona / Valentí Enrich

Urban insistió en que la última palabra la tendrá el propio Lewandowski, que deberá valorar su situación deportiva y las alternativas que tenga sobre la mesa. “Es Robert quien debe decidir, analizar qué opciones tiene y si le interesan”, añadió. Su deseo, en cualquier caso, es claro: “Yo desearía que no fuera el Clásico de despedida de Robert”.

El clásico, para el Barça

El seleccionador polaco también habló del contexto deportivo del Clásico. Para Urban, el partido llega marcado por una situación muy favorable para el Barça en la Liga. “Todo está ya prácticamente decidido. La ventaja es tan grande que, incluso si el equipo de Catalunya tropieza con el Real, el campeonato no se le escaparía al Barcelona”, señaló.

Eso no resta emoción al duelo. Al contrario. Urban cree que el Real Madrid jugará con el orgullo herido y con una motivación muy concreta: evitar que el Barça disfrute de una celebración completa ante su público. “Los jugadores del Real son conscientes de que la Liga está perdida, pero harán todo lo posible para que el Barcelona no tenga el placer de celebrar el campeonato después del Clásico”, explicó.

Robert Lewandowski durante el Osasuna-Barça de LaLiga 2025/26 / Europa Press

El técnico polaco lo resumió con una idea muy gráfica: “Si queréis celebrar el campeonato, adelante, pero no hoy, no después del partido contra nosotros”. Para Urban, ese factor competitivo puede convertir el encuentro en una cita de máxima intensidad, casi como si el título estuviera en juego de forma directa.

“Sabemos lo enorme que es el prestigio de un partido entre estos dos equipos”, recordó. Y añadió que ahora, más allá de la clasificación, lo que está en juego es precisamente eso: el prestigio, el orgullo y la posibilidad de que el Barça pueda celebrar ante su afición y contra el eterno rival.

Urban, eso sí, se inclina por una noche azulgrana. “Me parece que el Barcelona celebrará, aunque las cualidades ambiciosas de los jugadores del Real seguro que jugarán un papel”, afirmó. En su opinión, ese pulso entre la ilusión del Barça y la resistencia del Madrid hará que el Clásico “parezca realmente como si fuera por el título”.