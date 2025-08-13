Lewandowski firma la paz

Se esperaba una visita a Barcelona para afrontar cara a cara las últimas polémicas originadas alrededor de la selección polaca. Desde que Jan Orban asumió el cargo de seleccionador hace unas semanas, el técnico anunció que una de sus primeras tareas era normalizar cuanto antes las relaciones con su gran estrella, Robert Lewandowski. Finalmente, no hubo viaje pero sí un contacto para aclarar conceptos y despejar dudas.

En una entrevista radiofónica, Jan Orban confesó que ya ha hablado con el crack azulgrana para conocer de primera mano si Lewandowski mantiene en pie su renuncia a la selección tras ser desposeído del brazalete de capitán o, por el contrario, ha cambiado de opinión tras la destitución del antiguo seleccionador Michal Probierz. "Hablé con Robert Lewandowski por teléfono y le pregunté si quería volver. Dijo que si, así que hemos dado un paso adelante", señaló.

Solventado el gran dilema del regreso de Robert a la selección de Polonia, aún queda por definir si el veterano goleador recuperará el brazalete de capitán o bien recaerá en nuevas manos. Orban se mostró de lo más prudente y adelantó que las conversaciones siguen abiertas a la espera de la próxima convocatoria. "No solo quiero hablar con Robert, sino también con los implicados, Piotr Zielinski y otros jugadores. La decisión es mía, pero quiero escuchar a los jugadores y conocer sus opiniones".

Un Mundial complicado

Lewandowsi es baja por una lesión que le impedirá arrancar LaLIga 2025-26 con el Barça y, muy probablemente, estar presente en la próxima convocatoria de selecciones prevista para primeros de septiembre. La situación del combinado polaco es de lo más delicada ya que en la actualidad ocupa la tercera plaza de su grupo. Países Bajos encabeza la tabla, junto a Finlandia, después que los fineses derrotaran a Polonia en un duelo que acabó por desencadenar la crisis interna.

Además, el calendario de Polonia tampoco es especialmente benigno. El próximo partido lo disputará el 4 de septiembre en un complicado desplazamiento a Países Bajos. Posteriormente recibirá a Finlandia en otro encuentro que se intuye clave en la clasificación.