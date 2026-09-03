Lewandowski, sobre el fichaje de Rodri: “Es una experiencia que este equipo necesita”

Robert Lewandowski ya está disfrutando de su nueva aventura en Estados Unidos, pero el FC Barcelona sigue muy presente en sus pensamientos. El delantero polaco puso punto final a cuatro temporada en el Barça este verano.

Precisamente sobre el centrocampista español fue muy claro en una entrevista en 'Radio Marca'. Lewandowski considera que su experiencia puede ser fundamental para el nuevo proyecto de Hansi Flick. “Es un jugador que sabe lo que necesita el equipo, cómo jugar hacia delante, pero también cómo jugar un poquito más en defensa. Es una experiencia que creo que este equipo necesita”, aseguró.

El polaco fue todavía más contundente al valorar la trayectoria de Rodri: “Es un jugador que no solo en la Copa del Mundo, sino que desde hace muchos años está jugando al nivel superior”. Unas palabras que llegan de alguien que ha compartido vestuario con algunos de los mejores futbolistas del mundo y que conoce de primera mano la importancia de contar con jugadores experimentados.

Robert Lewandowski, durante el último partido con Chicago Fire / Kamil Krzaczynski

Lewandowski también echó la vista atrás para hablar de su paso por Barcelona. “Fueron para mí cuatro años muy bonitos en Barcelona. Pero hay un momento que tienes que hacer otra cosa, un nuevo paso, y ahora estoy muy contento”, explicó. Su salida de Europa ha supuesto un cambio importante y reconoce que todavía está adaptándose: “Es normal, no solo porque me vaya de Europa, sino también porque voy a Estados Unidos”.

Pese a marcharse, su vínculo con el Barça permanece intacto. “No soy un hombre muy emotivo, más bien frío, pero sí es un momento que siempre estoy para apoyar y ayudar al FC Barcelona y a mis excompañeros”, afirmó.

Lewandowski llegó al Barça en 2022 y cerró su etapa con tres Ligas y un Pichichi. Su objetivo durante estos cuatro años siempre fue el mismo: “Toda mi carrera quería jugar a mi nivel, siempre quería marcar goles y ayudar a mi equipo”. También recordó las dificultades del inicio y la evolución posterior del club: “No era fácil al principio, pero luego creo que ahora es un club que está haciendo el próximo paso”.

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Aunque ahora lo seguirá desde la distancia, el delantero mantiene un deseo: “Espero que al final pueda también celebrar con Barcelona unos títulos”.