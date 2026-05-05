Lewandowski y Ferran Torres se rebelan y ponen en un aprieto a Hansi Flick de cara al clásico Barça-Madrid

Hansi Flick tendrá que hilar muy fino para alinear el mejor once titular este domingo (21.00 horas) en el clásico Barça-Madrid que certificará, en caso de victoria o de empate, el título de LaLiga para los azulgranas. Acertar en la elección del '9' es posiblemente el aspecto más importante, pues el partido se lo llevará quien más goles marque. No está siendo la mejor temporada de Robert Lewandowski, sí la de Ferran Torres aunque las sensaciones a veces sean contradictorias. En todo caso, ambos delanteros llegan al clásico de los clásicos con el bagaje de haber marcado en el último partido liguero en El Sadar y la necesidad de reivindicarse. No será una elección fácil para Flick.

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Es verdad que Robert Lewandowski parte con ventaja desde el momento que el 'killer' de Varsovia ha sido el titular en los dos últimos partidos, tanto en Getafe como en Pamplona, y el equipo ha sumado los tres puntos. Flick suele ser de aquellos que piensan que lo que funciona, mejor no tocarlo. Incluso por superstición.

Robert Lewandowski en El Sadar / Dani Barbeito

El Sadar no resolvió la duda

Además, Lewy marcó en el El Sadar y repartió una asistencia (a Marcus Rashford) en el Coliseum. Está en un buen momento el polaco, tratando de enderezar una temporada complicada, lejos de sus números habituales. Asumió con dignidad un rol secundario, y de hecho, 6 de sus 13 goles en el campeonato liguero los ha marcado entrando desde el banquillo. Un papel de revulsivo que, seguro, no es el que más le gusta a un delantero muy poco acostumbrado a esta situación.

Ferran Torres se encuentra en una situación contradictoria. Cuando parecía que le había conseguido quitar el sitio a un mito en activo del fútbol como su compañero Lewandowski, llegó una sequía, muy propia en los delanteros centro, pero que en su caso 'dio argumentos' a los críticos de los que no logra desprenderse. De ahí la celebración reivindicativa cuando se desquitó con un doblete al RCD Espanyol en el derbi y su posterior 'recado' con ese: "Les jode".

Ferran Torres celebra su gol ante Osasuna / Dani Barbeito

La contradicción de Ferran

Volvió a 'mojar' en Champions en el Metropolitano, no lo hizo en la visita liguera del Celta al Spotify Camp Nou, antes de las dos últimas suplencias. El gol que le marcó a Osasuna el pasado sábado a pase de Fermín, además de certificar el triunfo, supuso superar sus mejores cifras goleadoras ya no solo desde que está en el Barça, sino de toda su carrera profesional.

La temporada pasada, el 'tiburón' firmó 19 tantos y esta, ya lleva 20. De ellos, 15 son el Liga en 30 partidos, es decir, celebra una diana cada dos encuentros de media. Pero quizás este récord no le sea suficiente para recuperar la titularidad en el partido que nadie se quiere perder. Los dos quieren ser titulares en el clásico, pero solo uno de ellos verá su nombre escrito en la pizarra de Hansi Flick.