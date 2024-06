Lewandowski no sabe nada del Fenerbahce de Mourinho

Robert Lewandowski fue el protagonista en el primer día de la concentración de Polonia para preparar la Eurocopa. El delantero abordó muchos asuntos de la actualidad y desmintió la opción de una salida rumbo al Fenerbahce como se había especulado en las últimas horas.

El fichaje de José Mourinho por el club otomano ha generado un clima de euforia en Estambul hasta el punto que se vincule su llegada con la de grandes cracks, como sería Lewandowski.

En este sentido, 'Lewa' fue contundente en su comparecencia ante los medios en su país. "El Fenerbahce no se ha puesto en contacto conmigo. No sé nada al respecto", señaló con rotundidad.

Kroos no es su espejo

Su intención es continuar en el Barça y, a sus 35 años, no se plantea seguir los pasos de Toni Kroos y colgar las botas: "Mi corazón me dirá ese momento. Antes de tomar una decisión, primero debo sentir algo".

Ante la insistencia sobre esta cuestión, Lewandowski reiteró que "no sé cuándo sucederá, es difícil determinarlo por mí mismo. Necesito sentir mi decisión para estar seguro de ello y ahora no lo tengo".

Lewandowski en el inicio del entrenamiento de Polonia / EFE

Lewandowski se reivindicó y no ve la edad como un handicap: "Físicamente me siento muy bien y eso significa que no puedo pensar en la retirada. Quizá Toni Kroos sintió ese momento, pero no es mi caso".

Es más, el polaco entiende que tiene cuerda para rato. "Me estoy dando cuenta que el duro trabajo llevado a cabo y sigo haciendo está dando sus frutos", recalcó el futbolista.

Eurocopa

Robert Lewandowski ahora ha puesto el chip de la selección polaca, el gran lunar que ha tenido en su carrera. En ningún momento ha estado suficientemente arropado para tener un equipo altamente competitivo, como él mismo admitió. "Nunca tuve la sensación de que teníamos equipo para lograr un título", dijo el futbolista, quien, sin embargo, espera firmar un gran torneo en Alemania.

Al respecto, Lewandowski indicó que la disputa de la competición en territorio germano es una motivación especial porque "pasé muchos años en este país", recordando su paso por el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. "Es un torneo sentimental, hay una parte de mí en este país. Son muchos recuerdos. Nos espera una gran Euro".

Polonia llego a la Eurocopa de Alemania en una sufrida repesca y debe afrontar un duro grupo en Alemania, donde se medirá a los Países Bajos, Austria y Francia.