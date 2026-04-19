Lewandowski, fase decisiva: reunión de su agente con la Juventus

Son semanas decisivas en el futuro de Robert Lewandowski. Ahora mismo, el club que parece estar mejor posicionado para fichar al delantero polaco del FC Barcelona es la Juventus. Desde Italia así se asegura y se añade también el interés del Milan, otro de los grandes del Calcio. En el caso de la 'vecchia signora', se considera que Lewy es el tipo de futbolista que necesita el entrenador, Luciano Spalletti, para darle un impulso ofensivo al equipo, mientras que todavía no se ha tomado una decisión sobre el futuro del delantero centro con más prestigio del cuadro 'bianconero', un Dudan Vlahovic que termina contrato y querría seguir, pero en el club de Turín no estarían por la labor.

Atlético de Madrid - FC Barcelona I El gol de Robert Lewandowski / LALIGA

El medio deportivo italiano 'La Gazzetta dello Sport' informa del representante de Lewandowski la próxima semana a Italia para reunirse con la Juventus por el futuro de su futbolista. En Italia ya dan por hecho que el de Varsovia, de 37 años de edad, no seguirá en el FC Barcelona la próxima temporada y de ahí la visita de Pini Zahavi para, según este medio, verse con Damien Comolli, el CEO de la 'vecchia signora' y encargado de planificar la plantilla de un club que quiere volver a mandar en Europa como en épocas pretéritas, pero que no pasa por su mejor momento.

La información del periodista Giovanni Albanese asegura que la llegada de Lewandowski a la Juventus le daría "un salto de calidad" al conjunto turinés y que el aspecto económico es importante, pero no el único a tener en cuenta.

El Barça, con mucho tacto

Paralelamente se informa del interés del Milan en Robert Lewandowski, aunque en este caso no se especifica que el representante del delantero azulgrana vaya a reunirse con emisarios del club 'rossonero'. Pero estando tan cerca Turín de Milán, no sería de extrañar que se aprovechara el viaje, a menos que con la Juve ya quede todo claro sin necesidad de reunirse con otros clubes.

MIentras tanto, El Barça está tratando el caso Lewandowski de la forma más delicada posible. Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico apostaban por su continuidad un año, pero su peso en el equipo ha ido bajando y ahora no hay consenso en su futuro. El club, tal y como prometió Joan Laporta, le ha hecho una oferta de renovación para que siga un año y están pendientes de la decisión del polaco. Si acepta, seguirá en un rol secundario y si se va, el Barça ganará mucho margen para operar en el mercado de verano.