Lewandowski: " Nos faltó calma para crear más situaciones de gol"

El polaco ha reconocido que les costó superar la presión del Rayo Vallecano Asegura que deben mejorar para ganar los siete partidos que quedan

Robert Lewandowski ha reconocido que no han estado finos contra el Rayo Vallecano, que les ganó con justicia. El delantero polaco admitió que no pudieron superar "la presión alta" de los madrileños y que no estuvieron finos en ataque.

"Siempre es difícil jugar aquí. Intentamos luchar por los tres puntos. Nos faltó calma para crear más situaciones de gol. Tenemos que continuar adelante y mirar ya en el siguiente partido".

Eso si, 'Lewy', ha querido mandar un mensaje optimista porque la distancia con el Madrid sigue en los 11 puntos. "Estamos en una buena posición. Tenemos ahora dos partidos en casa y hay que intentar jugar bien y pensar en qué hay que hacer para jugar mejor estos siete partidos que nos quedan".